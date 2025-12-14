"La derrota siempre es breve": la promesa de Jeannette Jara tras triunfo de Kast

Tras conocer los resultados electorales, la —ahora— excandidata presidencial Jeannette Jara confirmó que se comunicó con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito “por el bien de Chile”. Reconociendo la derrota, Jara sostuvo que es en estos momentos donde “más se aprende” y donde “más firme debe ser la convicción”.

La exministra agradeció el apoyo de sus militantes y de su familia, y dirigió un mensaje a sus votantes: “A los millones que votaron por mí, quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío, que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos”.

En su alocución, Jara delineó los principios de lo que será su rol como oposición, enfatizando la protección de lo alcanzado en gobiernos anteriores.

“Dijimos con mucha claridad que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir”, enumeró, asegurando que serán firmes en defender esos logros.

Sobre su relación con el futuro gobierno, Jara fue clara en establecer sus límites y su disposición al diálogo institucional. “Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile, encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”, declaró.

Un eje central de su mensaje fue el llamado a la introspección y a la unidad de su sector político. “En las próximas semanas debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado”, señaló, subrayando la necesidad de una escucha humilde, especialmente hacia quienes no se sintieron representados por su candidatura.

Asimismo, insistió en que “el camino de la unidad es el único camino que vale la pena” y que su fuerza política debe “cuidarse, consolidarse y hacerse crecer”.

Jara Finalizó su intervención comprometiéndose a mantener vivo el proyecto que representa, orientado por las propuestas de campaña que, según sus palabras, “son mucho más que promesas electorales. Son las banderas que orientarán nuestro trabajo hacia adelante”, para lo cual la unidad será fundamental.