Metro y trenes gratuitos, pero también se puede llegar a votar en bicicleta

Al igual que en las elecciones del pasado 16 de noviembre, habrá gratuidad en Metro y en trenes urbanos de EFE (Estación Central-Nos, Estación Central-Rancagua, Limache-Puerto, Talca-Constitución, Biotren, Laja-Talcahuano y Araucanía), así como en 2.695 servicios de zonas aisladas y rurales.

Asimismo, en la Región Metropolitana el sistema Red Movilidad aumentará su oferta de buses en un 80% en horario punta, entre las 9:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal.

Metro, en tanto, aumentará en un 30% en comparación a un domingo habitual, adelantando su horario de apertura a las 7:00 de la mañana.

Los trenes de EFE Valparaíso, Central y Sur también adelantarán su apertura a las 7:00 de la mañana, con un aumento de frecuencia en los servicios Limache-Puerto y Alameda-Nos.

Además, tal como ocurrió en las elecciones del 16 de noviembre, una de las medidas que se adoptarán corresponde a la facilidad para acceder a los locales de votación en bicicleta, lo que ha sido coordinado con el Ministerio de Defensa. Quienes acudan a votar en este modo de transporte, deberán contar con las medidas de precaución y resguardo necesarias.