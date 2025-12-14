Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Michelle Bachelet: “Ojalá vayan a votar con interés y con tranquilidad, con paz”

La ex Presidenta Michelle Bachelet llamó a la ciudadanía a participar con tranquilidad y compromiso en la segunda vuelta presidencial, enfatizando la importancia del respeto democrático en un contexto de alta polarización.

La ex Presidenta Michelle Bachelet llamó a la ciudadanía a participar con tranquilidad y compromiso en la segunda vuelta presidencial, enfatizando la importancia del respeto democrático en un contexto de alta polarización.

Presidenciales

La expresidenta de la República, Michelle Bachelet, se refirió este domingo al proceso eleccionario que vive Chile, en el que Jeannette Jara y José Antonio Kast compiten por llegar a La Moneda. En ese marco, la exmandataria entregó un mensaje de unidad y participación ciudadana, subrayando la relevancia del voto como pilar de la democracia.

En conversación con Chilevisión, Bachelet destacó que el acto eleccionario no solo implica concurrir a las urnas, sino también hacerlo con conciencia cívica. “Creo que un proceso democrático es no solo donde se vota y en esto quisiera llamar a votar a la mayor cantidad de gente. Es cierto que es obligatorio, pero que ojalá vayan a votar con interés, con entusiasmo, porque somos nosotros quienes tenemos que decidir quién nos va a dirigir en el futuro”, afirmó.

La exjefa de Estado añadió que este proceso debe desarrollarse en un clima de respeto y calma, especialmente en escenarios marcados por la confrontación política. “También creo que es muy importante que esto se haga con tranquilidad, con paz”, señaló.

En esa línea, Bachelet reconoció que los períodos electorales suelen venir acompañados de tensiones, pero recalcó la necesidad de resguardar la convivencia democrática. “Generalmente en los períodos eleccionarios se produce una cierta polarización, cierta tensión, pero el país es de todos nosotros”, indicó.

Finalmente, enfatizó un principio central del sistema democrático chileno: aceptar el veredicto de las urnas. “La democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados”, concluyó.

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