Presidente Boric llama a votar en segunda vuelta y destaca la solidez del sistema electoral chileno

En compañía de su familia, el Presidente Gabriel Boric votó este domingo en el marco de la segunda vuelta presidencial, instancia en la que se enfrentan Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

El Jefe de Estado ejerció su derecho a voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en la ciudad de Punta Arenas, desde donde realizó un llamado a la ciudadanía a participar activamente de este proceso democrático.

“Salir de sus casas a votar, a seguir construyendo nuestra democracia, este es el momento en que nos encontramos como chilenos”, expresó el Mandatario, enfatizando la relevancia de la participación electoral.

En su mensaje, Boric subrayó la igualdad del voto como uno de los pilares del sistema democrático chileno. “La decisión de cada uno vale igual. No importa dónde hayas nacido, no importa cuánta plata haya en la billetera, no importan las ideas que tengan, por quién votan, porque todos valemos lo mismo”, afirmó.

Asimismo, recalcó el carácter unitario del país frente al resultado electoral. “Chile es uno solo y la bandera nos arropa a todos y todas, y quien sea electo Presidente de la República será el presidente o presidenta de todos los chilenos”, añadió.

El Presidente también destacó la solidez institucional del proceso electoral en Chile, resaltando el rol de los organismos y funcionarios involucrados. “Tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, sostuvo.

En ese contexto, valoró el trabajo del Servicio Electoral (Servel), de sus funcionarios, de los vocales de mesa, así como de las policías y las Fuerzas Armadas, quienes participan en el resguardo y desarrollo del proceso.