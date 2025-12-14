Servel estima que a las 19:00 horas podría entregarse un primer resultado

El viernes, la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, adelantó que a las 19:00 horas ya podría existir un primer resultado preliminar con un volumen significativo de votos escrutados.

“Como en la votación del domingo 14 de diciembre existirá una sola cédula electoral con dos candidaturas, calculamos que más o menos los electores van a demorar alrededor de un minuto en ejercer todo el proceso de voto“, explicó.

“Y si las mesas se constituyen de manera temprana, como fue el 16 de noviembre pasado, donde los vocales de mesa instalaron muy tempranamente, cumpliríamos el horario de votación cerrando las mesas de sufragio a las 18 horas“, añadió.

Además, mencionó que el Servel publicará cómputos preliminares a medida que se reciban las actas, lo que incluirá los votos emitidos en el extranjero, y que se estima que alrededor de las 19:00 horas ya podría existir un primer resultado preliminar con un volumen significativo de votos escrutados.

También explicó que “en general, en las elecciones cuando las papeletas son simples, como este caso que hay solo dos opciones, tiende a haber una menor cantidad de votos blancos o nulos”.

En cuanto a la posibilidad que este tipo de sufragios aumente de manera significativa en la segunda vuelta, la presidenta del Servel dijo que “es difícil saberlo, ya que el voto nulo y el voto blanco se da por distintas razones; a veces por equivocaciones de las personas o puede ser una opción de las personas”.

Respecto a la participación electoral proyectada para este domingo, la que podría alcanzar cerca del 85% del padrón, Figueroa señaló que se explica por la reinstalación del voto obligatorio y por factores que facilitan el acceso a los locales de votación, como la georreferenciación y el transporte gratuito.