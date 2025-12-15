Anastasia Velozo y su medalla mundialista: "Esto es consecuencia de trabajo, esfuerzo y empuje diario"

La karateca Anastasia Velozo, quien hizo historia al conseguir la primera medalla de bronce para una mujer chilena en el Campeonato Mundial de Karate adulto en Egipto, conversó sobre su emotiva participación en el torneo y los desafíos previos a su logro.

En una entrevista con Radioanálisis, Velozo aclaró un error común en los medios al señalar que no era la primera medalla de karate para Chile, sino la primera medalla femenina en un campeonato mundial. “No soy la primera medalla en Chile, ya hay tres personas antes de mí que han ganado medallas en campeonatos mundiales”, comentó.

Respecto de su desempeño, la atleta relató cómo, a pesar de un comienzo complicado en el torneo, pudo superar sus obstáculos. “2025 fue un año muy complejo, pero lo logré. Sabía que esto no era suerte. Suerte no existe, son las consecuencias de todo el trabajo, esfuerzo y empujones diarios”, dijo, destacando cómo las frustraciones durante la temporada se convirtieron en motivación para llegar hasta el podio.

Velozo también reflexionó sobre el excelente rendimiento del equipo chileno en el Campeonato Mundial, y atribuyó los buenos resultados a un trabajo en equipo sólido y a un sistema de entrenamiento creado por su entrenador, Ahmet (Solymani), que ha sido clave para el éxito. “Es un sistema exigente, pero el trabajo en equipo es lo que nos hace fuertes”, afirmó.

Además, la karateca destacó la importancia de la formación juvenil en el futuro del karate chileno, mencionando que existen jóvenes talentos como Tomás Freire, quien estuvo cerca de conseguir una medalla de bronce. “Nuestra generación va a seguir dando frutos, pero lo más importante es que estamos formando a la próxima generación de campeones”, comentó.

Para el futuro, Velozo se prepara para varios desafíos, incluido su primer evento sudamericano. “Los Juegos Sudamericanos son muy importantes para mí. Representar a Chile en ese evento será un gran paso”, aseguró.

Con Camilo, su esposo y compañero de entrenamiento, la karateca continúa liderando su escuela de karate y preparando a los futuros campeones. “Aunque el entrenamiento es duro, cada día es una nueva oportunidad para superarse y seguir creciendo”, concluyó.