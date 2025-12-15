Caso Muñeca Bielorrusa: Cámara rechaza por unanimidad cuestión previa y lleva a Simpertigue a juicio político

La Cámara de Diputados rechazó de manera unánime este lunes la cuestión previa interpuesta por la defensa del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

Con 110 votos a favor, la Sala desestimó este último recurso de la defensa para frenar el procedimiento, permitiendo así que la acusación constitucional avance hacia la discusión de fondo.

Durante el debate, el equipo legal de Simpertigue, liderado por el abogado Felipe Lizama, cuestionó la celeridad del trámite del libelo y su oportunidad política, argumentando que se impulsó en un contexto electoral que calificó como “difícil y peculiar”. La defensa también alegó una supuesta inhabilidad de algunos parlamentarios por haber emitido opiniones públicas sobre el caso, y criticó lo que describió como una paradoja institucional al comparar la situación con otros episodios políticos recientes.

Al fundamentar la decisión, la presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini, señaló que la defensa no pudo acreditar que Simpertigue hubiera devuelto los pasajes de un crucero compartido con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en el caso Muñeca Bielorrusa.

Orsini descartó además la tesis sobre una inhabilidad parlamentaria por opiniones políticas, subrayando que esa figura “no existe en el derecho constitucional chileno”. Así, hizo un llamado a que el rechazo de la cuestión previa se entienda como un paso necesario para que el país pueda conocer el debate que la Constitución exige dar, aclarando que esta decisión no implica una sanción ni una exoneración.

Con este rechazo, el proceso avanza ahora a la etapa de discusión del fondo de la acusación, la cual se proyecta con una duración aproximada de dos horas. Esta instancia será crucial para definir el curso del juicio político contra el magistrado, quien actualmente cumple cinco días bajo una medida disciplinaria y mantiene la condición de imputado en la polémica causa.