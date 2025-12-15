Constanza Martínez, presidenta del FA: "Resultado refleja malestar no resuelto"

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, dirigentes del Frente Amplio abordaron el nuevo escenario político y delinearon el rol que asumirá el conglomerado desde la oposición, una vez que el mandatario electo asuma el próximo 11 de marzo.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, señaló que “respetamos la voluntad de Chile y tomamos este resultado con humildad y disposición a escuchar”, y agregó que refleja “un malestar no resuelto y una institucionalidad que responde lento”.

Martínez advirtió que el respaldo obtenido por Kast no implica un mandato irrestricto. “Chile no quiere retroceder en derechos, ni en pensiones, ni en 40 horas, ni en libertades de las mujeres. Esta elección no es un cheque en blanco”, sostuvo.

En cuanto al rol que desempeñará el Frente Amplio como oposición, la timonel fue enfática: “Seremos un partido serio y firme, a disposición de avanzar en las demandas ciudadanas y fiscalizando con rigor, defendiendo los derechos de las y los trabajadores”.

Por su parte, el excandidato presidencial del FA y diputado electo, Gonzalo Winter, en su cuenta en X felicitó al Presidente electo y llamó a despejar incertidumbres de cara al próximo gobierno. “Recibirá un país en mejores condiciones que hace cuatro años”, señaló, añadiendo que “para el bien de Chile, será fundamental que despeje la incertidumbre que su opacidad programática y discursiva ha generado en el debate público”.

Winter también se refirió a la derrota de Jeannette Jara y destacó que el resultado no pone fin al proyecto político del sector. “Este resultado no clausura nuestro camino: lo vuelve más exigente”, afirmó, junto con subrayar que “la historia de las luchas democráticas en Chile nos recuerda que ningún retroceso es definitivo y que cada paso, incluso los más difíciles, sigue construyendo futuro para quienes vienen”.