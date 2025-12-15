“Cuidar la institucionalidad”: las primeras definiciones de Kast tras reunirse con el Presidente Boric

El Presidente electo, José Antonio Kast, desplegó sus primeras acciones tras las elecciones de este domingo. A primera hora de la mañana sostuvo una reunión con vecinos de Buin, para luego llegar hasta La Moneda para reunirse con el Mandatario en funciones, Gabriel Boric.

A eso de las 9:30 de la mañana, en una larga mesa con desayunos ya preparados, un grupo de vecinos de la comuna recibió a Kast en su primera actividad como Presidente electo, quién llegó en compañía de su esposa María Pía Adriasola. En la instancia dieron breves declaraciones a la prensa, agradeciendo el apoyo tras el triunfo electoral.

Esta tempranera agenda de lunes para el líder del Partido Republicano contempló como principal punto la reunión institucional con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de Gobierno.

En esta cita, se comenzaron a discutir los primeros detalles del cambio de mando, la transferencia de información clave de los equipos de gobierno y el establecimiento de un canal de coordinación entre ambos bandos en esta etapa institucional de transición. Traspaso que estará a cargo de la cartera dirigida por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Aunque no respondió a las preguntas de los medios de comunicación, José Antonio Kast entregó una breve declaración luego de la cita valorando los gestos del gobierno actual para el traspaso de administración del país. El republicano aclaró que se seguirán realizando reuniones para coordinar entre el gabinete saliente y el entrante.

“El Presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible, una vez que se vayan conociendo quienes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno. A partir de ese momento podrá haber un diálogo formal, fluido, para lo que venga hacia adelante”, señaló.

Asimismo, reiteró el llamado que hizo en su discurso de este domingo, al asegurar que su “Gobierno de emergencia” debe reflejar “un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios”.

Kast agradeció al Presidente Boric, asegurando que “tuvimos una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”.

Minutos más tarde, fue el turno del actual Jefe de Estado de entregar su punto de vista sobre el encuentro: “Es muy importante tener en cuenta que, más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”.

Junto con recalcar que su gobierno se mantendrá activo hasta el 11 de marzo, llamó a la próxima administración a “continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años”.

“Que son tareas de Estado como la implementación de la reforma de pensiones, la reforma de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, la inmunización contra el virus sincicial o el proceso de vacunas que hemos decidido adelantar a marzo del próximo año”, enumeró el Presidente Boric.

A modo de cierre, se refirió al futuro en el que ya no serán parte del gobierno. Enfatizó que, independientemente del espacio que les corresponda ocupar, continuarán desarrollando su labor “con convicción y cariño”, guiados por “el amor por los principios que defendemos y por Chile”, manteniendo el compromiso tanto con quienes se han visto favorecidos por las políticas del gobierno como con aquellos para los que aún quedó trabajo pendiente.