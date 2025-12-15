El primer día del presidente electo: Kast se reunirá con Boric en La Moneda y luego con dirigentes de oposición

En el marco de una serie de tradiciones republicanas, el presidente electo, José Antonio Kast, será recibido esta mañana en el Palacio de La Moneda, por el presidente en ejercicio, Gabriel Boric.

El Mandatario y su comité político se reunirán con el vencedor de la segunda vuelta presidencial, su esposa, María Pía Adriazola y con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Así, quedaría descartada la asistencia de algún dirigente de Chile Vamos, como se rumoreó en los días previos a las elecciones.

Kast se reunirá con los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición entre las 13:30 y 14:30 horas, en lo que será la inauguración de “La Moneda chica”.

El recinto en el que el nuevo mandatario se preparara para asumir su cargo se encuentra en La Gloria 88, comuna de Las Condes y de acuerdo al medio Ex Ante corresponde a una propiedad de giro comercial, que se encuentra dividida en dos casas.

Si bien actualmente no se conoce su valor, en octubre estuvo en venta por UF 217.800, equivalente a $8.609.022.307.