Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de marzo de 2026


Franco Parisi saluda triunfo de Kast y condiciona apoyo a “buenas ideas”

El líder del PDG y excandidato presidencial señaló que espera avances en seguridad, salud, educación y empleo.

El líder del PDG y excandidato presidencial señaló que espera avances en seguridad, salud, educación y empleo.

Política

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, el excandidato presidencial Franco Parisi reaccionó al resultado y felicitó públicamente al mandatario electo, pese a que durante la campaña había llamado a votar nulo.

A través de un mensaje, el líder del Partido de la Gente valoró el desenlace electoral y expresó sus buenos deseos para el próximo gobierno. “Le deseamos el mayor del éxitos a José Antonio Kast, nuevo Presidente de Chile 2026-2030”, señaló.

Parisi agregó que espera que la nueva administración logre avances en áreas clave para el país. “Esperamos por el bien de Chile que mejore la seguridad, salud, educación y empleo”, afirmó.

Asimismo, dejó abierta la puerta a respaldar iniciativas del futuro gobierno, condicionando ese apoyo a que beneficien directamente a la ciudadanía. “Podrá contar con el apoyo de nosotros, para las buenas ideas que sí beneficien a la gente y la gran clase media chilena”, sostuvo.

Las declaraciones se conocen luego de que Parisi impulsara públicamente el voto nulo en la segunda vuelta. Sin embargo, esta opción alcanzó solo un 5,84% de los sufragios, mientras que los votos blancos llegaron al 1,23%, sumando en total 944.615 votos, cifra inferior al millón.

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