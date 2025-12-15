Hito en la Corte Suprema: Gloria Ana Chevesich es electa como primera presidenta en más de 200 años

El Pleno de la Corte Suprema eligió este lunes, de forma unánime, a la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta del máximo tribunal para el bienio 2026-2027. Con esta decisión, se marca un hito histórico, ya que por primera vez una mujer encabezará el Poder Judicial chileno en más de 200 años.

La definición se adoptó en una sesión clave del Pleno, en un contexto especialmente complejo para la Corte Suprema, marcado por tensiones internas, investigaciones sumarias y un intenso escrutinio público sobre su funcionamiento y probidad.

“El Pleno me nombró presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores”, expresó la futura presidenta del máximo tribunal en su primera alocución tras la votación.

Chevesich asumirá el cargo en enero próximo, una vez que concluya el período del actual presidente, Ricardo Blanco, iniciando una conducción que se anticipa decisiva para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el sistema judicial.

Respecto a ser la primera mujer electa en este cargo en más de 200 años, la ministra expresó que “el género no fue un factor decisivo“, pero “puede que muchas mujeres lo perciban como un avance y si eso las inspira, me complace completamente y congratula“.

La elección enfrentó a dos candidaturas que representaban visiones distintas sobre el liderazgo que requiere la Corte Suprema en el escenario actual. De hecho, hasta hace pocas semanas, el triunfo de Chevesich no estaba asegurado, pues su nombre no concitaba inicialmente un respaldo mayoritario dentro del Pleno.

Por una parte, la ministra Chevesich contaba con el apoyo de la tradición de antigüedad que históricamente ha regido estas elecciones, además del respaldo de gremios judiciales que habían llamado públicamente a la cautela, la estabilidad institucional y el respeto a las prácticas históricas del tribunal.

Trayectoria de Chevesich:

Gloria Ana Chevesich cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional, especialmente vinculada al Derecho Procesal y al ámbito laboral. Inició su labor docente como ayudante de la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad Gabriela Mistral entre 1986 y 1994, y posteriormente en la Universidad Finis Terrae entre 1996 y 1999. Desde el año 2000, se desempeñó como profesora titular de Derecho Procesal en esta última casa de estudios, consolidando una prolongada carrera en la formación de abogados y abogadas.

Paralelamente, Chevesich ha mantenido un rol activo en la formación del Poder Judicial. Fue docente de la Academia Judicial en los años 2000, 2007 y 2010, participando en la capacitación de jueces y juezas en materias procesales y laborales, fortaleciendo su vínculo con el sistema judicial desde una perspectiva académica y práctica.

En el ámbito jurisdiccional, fue nombrada ministra de la Corte Suprema en 2013, convirtiéndose en la cuarta mujer en integrar el máximo tribunal del país. Su designación fue propuesta por el entonces Presidente Sebastián Piñera y ratificada por el Senado el 3 de julio de 2013. Juró como ministra el 2 de agosto de 2013 y, desde entonces, integra la Cuarta Sala de la Corte Suprema, especializada en materias laborales. Es además Magíster en Derecho Laboral por la Universidad Adolfo Ibáñez, grado académico obtenido antes de su incorporación a dicha sala.