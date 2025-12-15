Juan José Obach y resultado electoral: “Esta es una derrota histórica de la izquierda”

Con las elecciones presidenciales terminadas y consumado el triunfo de José Antonio Kast, comienzan a surgir los primeros análisis sobre lo ocurrido. En particular, lo que significa este resultado para la izquierda así como las expectativas a tener sobre la llegada de la extrema derecha al poder.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, Juan José Obach, analizó estos resultados electorales. “Cosas que podemos sacar en limpio es que esta es una derrota histórica de la izquierda. Nunca la derecha en Chile había sacado una votación de esta magnitud”, planteó en primer lugar el ingeniero comercial.

En el desglose, Obach enfatizó que parte del votante de Kast “es un voto rechazo a lo que representa el actual gobierno, a lo que representó en su minuto el primer texto constitucional, y también gran parte del octubrismo”. Así, en su análisis, insistió en que la izquierda deberá “repensar profundamente” su proyecto en los próximos años.

Sobre la victoria del líder del Partido Republicano y su futuro gobierno, Obach abordó el desafío para su colectividad. “Queda ver en el fondo cómo va a administrar su victoria José Antonio Kast. Mi impresión es que las primeras señales son positivas. Si uno lee su discurso, en general es un discurso de poca épica, un poco plano, hasta fome, si habla de la importancia de llegar a acuerdos, habla de que Chile no va a cambiar de la noche a la mañana y sigue con este concepto de gobierno de emergencia”, señaló.

En su análisis, Obach apuntó a una priorización por parte del gobierno de Kast en su agenda remarcada durante su campaña y que la agenda valórica no tendrá mayor espacio. “No va a haber mucho espacio para esa agenda, pero también cuando uno analiza la administración del Estado, tu tienes un gabinete con 24 ministros. Cada ministro tiene su propia agenda, también hay fuerzas dentro de esta nueva derecha que efectivamente podrían presionar para que se de este tipo de agenda. Va a ser muy importante ver la composición del gabinete”, indicó.

En cuanto a la pronta conformación del gabinete de Kast, Obach manifestó que “sin duda” deberá apelar a figuras de Chile Vamos para administrar el Estado. “Es el principal desafío, quizás el talón de Aquiles de Republicanos, el no tener experiencia concreta en la administración del Estado. Y todos esos guiños, todas esas señales con la familia (Sebastián) Piñera, con el expresidente (Eduardo) Frei, mi impresión es que más que una estrategia electoral, era una estrategia de gobernabilidad”, puntualizó Obach, afirmando que Kast “no lo va a poder hacer solo, de ninguna manera, la administración del Estado es compleja y se necesita experiencia”.

“José Antonio Kast, y en particular el Partido Republicano, han hecho un buen trabajo electoral y eso significa estar en la calle y entender lo que necesita la gente. Hoy día si uno puede atribuir la victoria de Republicanos a ciertos indicadores, es sin duda haber leído la calle. Te podrá gustar o no pero nadie puede dudar el trabajo que ha hecho durante los últimos 8 años en los que ha recorrido todo Chile, cosa que no ha hecho Chile Vamos”, comentó Obach acerca de las diferencias con la derecha que gobernó junto al expresidente Sebastián Piñera.