Kast traza primera línea en política exterior: viaja este martes a Argentina para reunirse con Milei

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizará un viaje a Buenos Aires este martes, donde tiene previsto reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada. Según información difundida por medios trasandinos, el encuentro entre ambos mandatarios tendría lugar alrededor del mediodía.

La secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, comentó sobre la importancia del vínculo bilateral, señalando que “tenemos la mayor cantidad de kilómetros de frontera, por tanto, la relación con ellos va a ser muy interesante”. Hurtado agregó que la agenda completa del Presidente electo se confirmará en las próximas horas.

En círculos políticos de la oposición se ha mencionado que Kast podría aprovechar su estadía en Argentina para conversar con José Luis Daza, el chileno que actualmente se desempeña como viceministro de Economía en el gobierno de Milei. Daza es visto por algunos sectores como un candidato natural para asumir el Ministerio de Hacienda en el futuro gobierno de Kast, debido a su gestión en el país vecino.

Javier Milei fue uno de los primeros líderes internacionales en felicitar públicamente el triunfo electoral de Kast. A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario argentino escribió: “La Libertad Avanza. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”.

LA LIBERTAD AVANZA Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

En el mismo mensaje, complementó: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

La evidente cercanía entre Kast y Milei contrasta marcadamente con la distante relación que este último mantiene con el actual Presidente Gabriel Boric. De hecho, ambos mandatarios nunca han sostenido una reunión bilateral formal, y durante su último encuentro público, con motivo del cambio de mando en Bolivia, apenas intercambiaron un saludo protocolario.