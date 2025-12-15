Movilh en estado de "alerta": apuntan que historial de Kast genera una "fundada incertidumbre"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) declaró este lunes un “estado de alerta” tras la elección de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, como Presidente de la República este domingo.

La organización señaló que, si bien durante la campaña Kast evitó referirse explícitamente a temas de diversidad sexual y de género y estos no figuraron en su programa, su historial de posiciones “abiertamente contrarias” a los derechos de las personas LGBTIQ+ genera una “legítima y fundada incertidumbre” sobre una posible intención de debilitar avances logrados durante décadas.

En un comunicado, el Movilh instó al presidente electo y a sus seguidores a “comprender e internalizar” que “los derechos de las personas LGBTIQ+ se inscriben en la universalidad de los derechos humanos y no constituyen una ideología ni una tendencia política”. Subrayaron que este tema nunca ha sido una cuestión de izquierdas o derechas, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores por presentarlo como tal por intereses partidistas o electorales.

La organización hizo un llamado especial a los sectores de la derecha liberal, en particular al mundo piñerista, para que defiendan los avances impulsados en materia de diversidad sexual y de género durante el gobierno de Sebastián Piñera, exhortándolos a “no transar las convicciones que el pasado mostraron, cuando fueron gobernantes”.

Asimismo, recalcaron que “el ejercicio de la Presidencia de la República debe beneficiar a todas las personas, sin exclusiones” y que en Chile no puede haber ciudadanos de segunda categoría por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El Movilh recordó que su lucha sistemática por la igualdad comenzó en 1991 y que el pasado de exclusión causó daños profundos, afectando el bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes que crecieron en contextos de discriminación. Advirtieron que en amplios sectores de la comunidad LGBTIQ+, especialmente entre quienes no participan del activismo, existe hoy “incertidumbre” y “temor” ante posibles retrocesos.

Por ello, llamaron a José Antonio Kast a comprometerse explícitamente con la protección de los derechos humanos de todas las infancias y adolescencias, “sin restringir su desarrollo ni su bienestar en razón de la orientación sexual o identidad de género que van reconociendo a lo largo de sus vidas”.

La organización afirmó que, ante el resultado democrático que lo eligió presidente, seguirán defendiendo “con convicción y responsabilidad” la plena igualdad de derechos para todas las personas LGBTIQ+, las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales.

En tanto, el Movilh afirmó que “los derechos conquistados no son concesiones: deben ser respetados, garantizados y protegidos por el Estado”, y que nadie debe enfrentar discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por sus características sexuales.