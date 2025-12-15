Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de marzo de 2026


Pablo Milad se irá del fútbol tras dejar la ANFP

El actual presidente del balompié criollo dijo que volverá a ejercer su labor como empresario.

El actual presidente del balompié criollo dijo que volverá a ejercer su labor como empresario.

Deportes

Pablo Milad culminará su segundo período a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en noviembre del próximo año y no solo no postulará a una nueva reelección, sino que además abandonará definitivamente la actividad futbolística.

Así lo confirmó en una entrevista radial, donde fue enfático respecto a su futuro personal y profesional. “La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público. La exposición ha sido bastante y quiero volver a Curicó tranquilamente a desarrollar las empresas en las cuales soy socio”, señaló.

La gestión de Milad ha estado marcada por fuertes cuestionamientos, especialmente debido a los malos resultados de las selecciones nacionales, la persistencia de la multipropiedad de los clubes, el creciente protagonismo de los representantes y la incapacidad de erradicar la violencia en los estadios.

Actualmente, el dirigente también se desempeña como uno de los vicepresidentes de la Conmebol, cargo que deberá dejar una vez que finalice su mandato, ya que está directamente vinculado a su rol como presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

De este modo, Milad proyecta un cierre definitivo a su etapa en el fútbol profesional, poniendo fin a una gestión que ha generado amplio debate en el balompié nacional.

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