Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda: inician coordinaciones para el cambio de mando

El Presidente electo José Antonio Kast se trasladó al Palacio de La Moneda este lunes al mediodía, donde sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la República, Gabriel Boric. El encuentro, que incluyó una conversación privada entre ambos, tiene como objetivo principal coordinar el proceso de cambio de mando.

Esta cita se materializó después de que el Presidente Boric anunciara el domingo, tras emitir su voto en Punta Arenas, que recibiría al candidato ganador una vez que se conocieran los resultados oficiales de la elección. Tras el cierre del proceso electoral, Boric mantuvo llamadas telefónicas tanto con el Presidente electo como con la candidata derrotada, Jeannette Jara, ocasión en la que reiteró formalmente la invitación a Kast para reunirse en La Moneda.

El encuentro marca el inicio formal de la fase de coordinación entre el gobierno actual y la próxima administración, en un contexto de transición que se extenderá hasta el cambio de mando del 11 de marzo de 2026.

A la reunión asistió José Antonio Kast acompañado de sus asesores Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Arturo Squella, además de su esposa y futura primera dama, María Paz Adriasola.

Desde Presidencia se precisó que se trata de una reunión estrictamente de trabajo, centrada en definir los próximos pasos institucionales y garantizar un traspaso ordenado del poder Ejecutivo.