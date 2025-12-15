Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner son hallados muertos en su casa de Los Ángeles

Los reconocidos cineasta y actor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre en su residencia en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, en lo que las autoridades están investigando como un homicidio.

Según los primeros informes oficiales, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudió al domicilio tras un llamado de emergencia alrededor de las 15:30 horas, donde hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer de las edades correspondientes a Reiner y Singer. Las víctimas presentaban heridas consistentes con cortes por arma blanca, lo que motivó a la policía a tratar el caso como un aparente doble homicidio.

Así, la Policía de Los Ángeles (LAPD) abrió una investigación formal a cargo de la División de Robos y Homicidios y mantiene un dispositivo activo en la escena, aunque hasta el momento no han confirmado públicamente un sospechoso ni realizado detenciones oficiales.

Fuentes cercanas a la investigación y medios estadounidenses señalaron que el hijo de la pareja, Nick Reiner, estaría siendo interrogado por la policía y considerado como persona de interés en el caso, aunque la autoridad no ha emitido una confirmación oficial de cargos.

Reiner, hijo del legendario cómico Carl Reiner, es uno de los nombres más reconocidos del entretenimiento estadounidense tanto frente como detrás de cámaras. Se dio a conocer en la televisión en la década de 1970 con el papel de Mike “Meathead” Stivic en “All in the Family”, y posteriormente dirigió películas que se han convertido en clásicos modernos, como “This is Spinal Tap”, “Cuenta conmigo”, “La princesa prometida”, “Cuando Harry conoció a Sally…” y “Cuestión de honor”.

En tanto, Michele Singer Reiner era reconocida por su trabajo en fotografía y producción, siendo colaboradora de diversos proyectos culturales y artísticos a lo largo de su carrera. La noticia generó conmoción en Hollywood y en el ámbito artístico internacional, con mensajes de pesar de colegas, amigos y figuras públicas que destacan la trayectoria y legado de Reiner en el cine y la televisión.