Servel destaca alta participación en las elecciones presidenciales y proyecta reformas al sistema electoral

El Servicio Electoral (Servel) entregó este lunes el último boletín de resultados preliminares de la Segunda Vuelta Presidencial 2025, confirmando una participación del 85,12% del electorado, en una jornada que fue calificada por la institución como “tranquila, expedita y con resultados entregados tempranamente”.

Con el 99,97% de las mesas escrutadas, 40 mil 888 de un total de 40 mil 900 mesas receptoras de sufragio, el organismo electoral informó que en votos válidamente emitidos, que excluyen nulos y blancos, José Antonio Kast obtuvo 7 millones 254 mil 850 sufragios (58,16%), mientras que Jeannette Jara alcanzó 5 millones 218 mil 444 votos (41,84%).

El proceso registró 783 mil y uno votos nulos, equivalentes al 5,83%, y 165 mil 355 votos en blanco, correspondientes al 1,23% del total de la votación.

Según la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, en esta votación participaron 13 millones 430 mil 532 personas, cifra que se mantiene en niveles similares a la primera vuelta y consolida el efecto del voto obligatorio con inscripción automática. “La principal muestra es que hay un compromiso ciudadano con la democracia, una valoración de la democracia”, sostuvo.

En su balance general, Figueroa subrayó que el proceso se desarrolló sin mayores incidentes y con una rápida entrega de resultados. “Tuvimos una jornada electoral tranquila, con una masiva concurrencia a las urnas, con un proceso expedito y resultados que pudimos entregar tempranamente a la ciudadanía”, afirmó.

Con el cierre de la segunda vuelta, el Servel dio por finalizado el denominado “súper ciclo electoral”, que se extendió entre 2020 y 2025 e incluyó 16 procesos de sufragio. En ese contexto, la autoridad adelantó que los próximos años estarán enfocados en sistematizar aprendizajes y promover ajustes legales al sistema electoral.

Uno de los puntos clave planteados por la institución es la necesidad de modificar la legislación que fija en 400 el número de electores por mesa. “Si podemos determinar el número de electores por mesa de acuerdo a la cantidad de papeletas o de elecciones concurrentes que tenemos, eso podría optimizar la participación”, explicó Figueroa, especialmente en elecciones múltiples con voto obligatorio.

Asimismo, llamó a avanzar en una armonización normativa, advirtiendo que “hemos tenido que ir haciendo diversas legislaciones, pero no hemos dado el tiempo de poder hacer que esas legislaciones conversen entre sí”, lo que afecta la organización técnica de estos procesos.

Las próximas elecciones en Chile están previstas para 2028, con comicios regionales y municipales, y luego en 2029 se desarrollarán nuevamente elecciones presidenciales y parlamentarias.

Revisión de gastos de campaña

Consultada por la rendición de gastos electorales de los candidatos, la presidenta del Servel precisó que el proceso de fiscalización se encuentra en curso y aún restan etapas administrativas. “Estamos ahora en el proceso de la revisión de las cuentas de las campañas del gasto electoral”, indicó.

Figueroa explicó que las candidaturas tienen plazo hasta fines de diciembre para entregar antecedentes, y que posteriormente se inicia la revisión formal, la cual podría extenderse hasta abril de 2026, fecha en la que se informará la aprobación o rechazo de las cuentas. “Es un proceso que toma su tiempo”, recalcó.

Desde la institución reiteraron que los resultados entregados corresponden a cifras preliminares, y que el proceso continuará con los colegios escrutadores y, posteriormente, con la calificación definitiva del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).