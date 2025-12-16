Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional contra Simpértigue

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos a favor la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.

Simpertigue había sido acusado de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad. Esto por participar en causas donde “mantenía vínculos personales relevantes” con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que eran parte en esos procesos.

La acusación fue expuesta ante la Sala por el diputado Daniel Manouchehri, quien sostuvo que Chile vive una crisis de confianza en la justicia, “brutal y con justa razón”, porque esta no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes.

El parlamentario recalcó que los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción.

Además, enfatizó que la acusación constitucional está sustentada en sólidos argumentos jurídicos y políticos. Pero, sobre todo, dijo, en el sentido común, porque cualquier ciudadano puede apreciar el notable abandono de deberes del magistrado.

Manouchehri señaló como condicionante adicional las dudas sobre el pago de pasajes de viajes y cruceros realizados por el ministro Simpertigue con los abogados Vargas y Lagos.

En esta línea, afirmó que, si bien la defensa sostuvo que existía el comprobante de la devolución del monto, esto no fue acreditado. Y enfatizó que la sola compra ya prueba la cercanía y familiaridad que había entre el ministro y los abogados; lo que podría tener ribetes penales y/o estar en presencia de una coima o cohecho.

Durante la jornada, el abogado del ministro Simpertigue, Felipe Lizama, criticó la motivación que existió de tratar de resolver esta acusación antes de la segunda vuelta presidencial.

Junto con ello, el abogado acusó un conjunto de actuaciones “sorprendentes” por parte de quienes participaron como invitados en la comisión, donde se habrían pronunciado sobre el fondo de la acusación previo a la exposición de la defensa, lo que pasaría por sobre el reglamento de la Cámara.

También criticó que algunos parlamentarios plantearan su posición sobre la acusación antes de los descargos de la defensa y desestimó los tres capítulos porque “no parece que los hechos en los que hay controversia, como ha sido reconocido, deban ser pábulo para una acusación constitucional”.

En el caso Belaz Movitec, la defensa argumentó que el ministro solo intervino en una causa de aclaración posterior, respecto de una sentencia ya pronunciada, sin presencia de alegatos. Luego participó como ministro en un recurso de queja, entre los mismos incumbentes.

En este caso, no habrían participado ninguno de los abogados supuestamente relacionados al juez. Además, negó que un eventual vínculo con los abogados pudiese haber influido en el juicio de reclamación ambiental en el caso Fundamenta.

Respecto al cuestionamiento sobre nombramientos notariales, el abogado afirmó que Simpertigue no tiene ningún vínculo de parentesco en el Poder Judicial y aclaró que César Maturana, nombrado como notario interino en San Miguel, tendría vínculos con la hija de su pareja. Comentó además que Simpertigue no era ministro de la Corte Suprema al momento de concretarse dicho nombramiento, ni era ministro visitante, como se habría acusado.