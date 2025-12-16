CEPAL proyecta crecimiento del 2,2% para Chile en 2026 en medio de una desaceleración global

La CEPAL presentó este martes en Santiago el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, informe que advierte un escenario de desaceleración de la economía mundial y un crecimiento regional que se mantendría en niveles bajos durante los próximos años.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, Chile crecería un 2,5% en 2025 mientras que para 2026 disminuiría a 2,2%, impulsado principalmente por la inversión en minería y energías renovables. El texto señala que estos sectores concentrarían una parte relevante de los proyectos comprometidos y nuevos, mientras que el consumo privado también aportaría al crecimiento, favorecido por una menor inflación y una recuperación de los salarios reales.

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar, advirtió que el contexto internacional seguirá siendo complejo, marcado por una desaceleración del crecimiento global y un aumento de la incertidumbre. En ese marco, subrayó que uno de los factores más determinantes será “la política comercial y arancelaria de Estados Unidos”.

Salazar explicó que este escenario responde a “una nueva era de interdependencia instrumentalizada, caracterizada por intervenciones en flujos comerciales, de inversión, financieros y también en materia de tecnologías para seguir diversos objetivos económicos y geopolíticos, tanto comerciales como no comerciales”.

“Esta dinámica ha generado una reconfiguración geográfica de los flujos de comercio y de inversión y un aumento de la incertidumbre respecto de las reglas comerciales y también en ciertos aspectos financieros”, agregó.

En ese contexto, el organismo proyecta que la economía mundial crecería 3,2% en 2025, levemente por debajo del 3,3% registrado en 2024, mientras que en 2026 se anticipa una nueva moderación hasta 3,0%, influida por tensiones geopolíticas, altos costos de financiamiento y cambios en las reglas del comercio internacional.

Respecto del desempeño regional, el organismo estima que América Latina crecería en promedio 2,4% del PIB en 2025 y 2,% en 2026, manteniéndose en una senda de bajo dinamismo económico. El oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Noel Pérez, explicó que “el crecimiento en América Latina durante 2025 se está manteniendo relativamente bajo, impulsado principalmente por el consumo privado y la inversión pública”.

El informe también alerta sobre el bajo dinamismo del comercio mundial, que pasó de crecer en promedio 6% anual durante el período de “hiperglobalización” a tasas cercanas al 2% en la última década. Según la CEPAL, el volumen del comercio mundial de bienes crecería 2,4%, pero en 2026 se proyecta una fuerte caída hasta solo 0,5%.

“Es posible que el impacto comercial sea más fuerte en el año 2026 que lo que se experimentó este año”, advirtió Salazar, explicando que el efecto pleno de los mayores aranceles de Estados Unidos se sentirá desde comienzos del próximo año.

Consultado por el caso chileno, posterior a la elección de José Antonio Kast como presidente destacó que “la inversión continuaría siendo el principal motor de crecimiento asociado con proyectos comprometidos y nuevos en minería y energías renovables”. Añadió que el consumo privado también apoyaría la expansión económica, asociado a una menor inflación y mayores salarios reales.

Además, Salazar sostuvo que el énfasis del republicano en crecimiento e inversión podría generar señales positivas para el mercado. “Todo esto indica que esos temas van a ser una gran prioridad del gobierno y que posiblemente hay una respuesta positiva del sector empresarial chileno y extranjero”, afirmó.

En el plano regional, se proyecta que América del Sur lideraría el crecimiento en 2025 con un promedio de 2,9%, seguida por América Central con 2,6% y el Caribe con 1,9%, excluyendo a Guyana. Sin embargo, el organismo subrayó que estas cifras reflejan la persistencia de la denominada “trampa de baja capacidad para crecer”.

“Las tasas de crecimiento previstas para 2025 y 2026 no reflejarían un aumento o transformación fundamental de capacidades productivas de las economías”, sostuvo Salazar.

Ante esta realidad, la CEPAL insistió en la necesidad de ampliar el espacio de la política macroeconómica para impulsar un crecimiento más resiliente en la región. Entre las recomendaciones figuran mejorar la calidad y eficacia del gasto público, reducir la evasión tributaria y fortalecer la transmisión de la política monetaria.