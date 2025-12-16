Círculo de Periodistas Deportivos elige a los mejores deportistas chilenos de 2025

Con una alta participación de sus socias y socios, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile definió a los exponentes más destacados del año en disciplinas convencionales y paralímpicas, mientras que el Mejor de los Mejores McDonald’s se conocerá el próximo 29 de diciembre.

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Con más de un centenar de socios participando en la votación, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD) eligió a los mejores deportistas de la temporada 2025, tanto en disciplinas convencionales como adaptadas, manteniendo una tradición que se remonta a 1951.

La participación superó el promedio histórico de votantes, reafirmando el carácter del premio como el máximo reconocimiento al rendimiento deportivo nacional, al tratarse de un galardón otorgado directamente por la crítica especializada.

El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación realizada por sus socias y socios, proceso que también incluyó la elección de los mejores periodistas deportivos y la definición de diversos premios especiales.

A partir de los ganadores por disciplina, este miércoles 17 de diciembre, a las 11:00 horas, el directorio del CPD sostendrá una reunión con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a autoridades del Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico y el Instituto Nacional del Deporte, instancia en la que se definirá al Mejor de los Mejores McDonald’s, tanto en el deporte convencional como adaptado.

Los nombres de quienes recibirán este máximo galardón se mantendrán en reserva bajo la custodia del notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia oficial de los Mejores Deportistas 2025, programada para el lunes 29 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Desde el CPD, agradecieron la participación y colaboración de quienes emitieron su voto, destacando la importancia de esta ceremonia como un reconocimiento al esfuerzo de las y los deportistas que representan a Chile en competencias nacionales e internacionales. Asimismo, durante los próximos días se darán a conocer los ganadores de los reconocimientos especiales, tanto en el ámbito deportivo como periodístico.

A continuación, el detalle de las y los galardonados por disciplina en el deporte paralímpico y convencional, correspondiente a la temporada 2025:

Deporte paralímpico

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

Fútbol PC: Selección Fútbol PC

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales

Powerlifting: Juan Carlos Garrido

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

Deporte convencional

Ajedrez: Cristóbal Henríquez

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Claudio Romero

Automovilismo: Nicolás Ambiado

Balonmano: Erwin Feuchtmann

Básquetbol: Sebastián Herrera

Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito

Boxeo amateur: Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo

Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo femenino: Catalina Soto

Ciclismo masculino: Jacob Decar

Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez

Ciclismo BMX masculino: José Cedano

Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre

Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre

Esgrima: Vicente Otayza

Ecuestre: Trinidad Soffia

Esquí: Henrik Von Appen

Esquí Náutico: Matías González

Fútbol amateur: Julio Bórquez

Fútbol femenino: Mary Valencia

Futbol masculino: Erick Pulgar

Gimnasia: Luciano Letelier

Golf: Joaquín Niemann

Halterofilia: Arley Méndez

Hípica: Héctor Berríos

Hockey césped femenino: Manuela Urroz

Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso

Hockey patín: Joaquín Pinares

Judo: Mary Dee Vargas

Karate femenino: Valentina Toro

Karate masculino: Tomás Freire

Lucha: Virginia Jiménez

Motociclismo: José Ignacio Cornejo

Natación: Kristel Köbrich

Navegación a vela: Felipe Robles

Patín carrera: Raúl Pedraza

Pelota vasca: Javier Villalón

Pentatlón moderno: Vicente Valderrama

Polo: Felipe Vercellino

Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham

Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés

Rugby: Nicolás Saab

Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto

Surf: Noel de la Torre

Taekwondo: Joaquín Churchill

Tenis femenino: Antonia Vergara

Tenis masculino: Alejandro Tabilo

Tenis de mesa: Nicolás Burgos

Tiro al vuelo: Héctor Flores

Tiro con arco: Andrés Gallardo

Triatlón: Diego Moya

Vóleibol: Vicente Parraguirre

Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt