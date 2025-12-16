Círculo de Periodistas Deportivos elige a los mejores deportistas chilenos de 2025

Con una alta participación de sus socias y socios, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile definió a los exponentes más destacados del año en disciplinas convencionales y paralímpicas, mientras que el Mejor de los Mejores McDonald’s se conocerá el próximo 29 de diciembre.
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Con más de un centenar de socios participando en la votación, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD) eligió a los mejores deportistas de la temporada 2025, tanto en disciplinas convencionales como adaptadas, manteniendo una tradición que se remonta a 1951.
La participación superó el promedio histórico de votantes, reafirmando el carácter del premio como el máximo reconocimiento al rendimiento deportivo nacional, al tratarse de un galardón otorgado directamente por la crítica especializada.
El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación realizada por sus socias y socios, proceso que también incluyó la elección de los mejores periodistas deportivos y la definición de diversos premios especiales.
A partir de los ganadores por disciplina, este miércoles 17 de diciembre, a las 11:00 horas, el directorio del CPD sostendrá una reunión con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a autoridades del Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico y el Instituto Nacional del Deporte, instancia en la que se definirá al Mejor de los Mejores McDonald’s, tanto en el deporte convencional como adaptado.
Los nombres de quienes recibirán este máximo galardón se mantendrán en reserva bajo la custodia del notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia oficial de los Mejores Deportistas 2025, programada para el lunes 29 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.
Desde el CPD, agradecieron la participación y colaboración de quienes emitieron su voto, destacando la importancia de esta ceremonia como un reconocimiento al esfuerzo de las y los deportistas que representan a Chile en competencias nacionales e internacionales. Asimismo, durante los próximos días se darán a conocer los ganadores de los reconocimientos especiales, tanto en el ámbito deportivo como periodístico.
A continuación, el detalle de las y los galardonados por disciplina en el deporte paralímpico y convencional, correspondiente a la temporada 2025:
Deporte paralímpico
Atletismo paralímpico: Amanda Cerna Bádminton: Jaime Aránguiz
Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández Boccia: Alfonsina Urrejola
Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann Ciclismo: Hernán Moya
Esquí: Nicolás Bisquertt
Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
Fútbol PC: Selección Fútbol PC
Natación: Alberto Abarza
Para Judo: Dana Morales
Powerlifting: Juan Carlos Garrido
Surf: Nicolás Medina
Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
Tenis de mesa: Ignacio Torres
Tiro con arco: Bastián Reyes
Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
Deporte convencional
Ajedrez: Cristóbal Henríquez
Atletismo femenino: Martina Weil
Atletismo masculino: Claudio Romero
Automovilismo: Nicolás Ambiado
Balonmano: Erwin Feuchtmann
Básquetbol: Sebastián Herrera
Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
Boxeo amateur: Denisse Bravo
Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
Canotaje: María José Mailliard
Ciclismo femenino: Catalina Soto
Ciclismo masculino: Jacob Decar
Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
Ciclismo BMX masculino: José Cedano
Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
Esgrima: Vicente Otayza
Ecuestre: Trinidad Soffia
Esquí: Henrik Von Appen
Esquí Náutico: Matías González
Fútbol amateur: Julio Bórquez
Fútbol femenino: Mary Valencia
Futbol masculino: Erick Pulgar
Gimnasia: Luciano Letelier
Golf: Joaquín Niemann
Halterofilia: Arley Méndez
Hípica: Héctor Berríos
Hockey césped femenino: Manuela Urroz
Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
Hockey patín: Joaquín Pinares
Judo: Mary Dee Vargas
Karate femenino: Valentina Toro
Karate masculino: Tomás Freire
Lucha: Virginia Jiménez
Motociclismo: José Ignacio Cornejo
Natación: Kristel Köbrich
Navegación a vela: Felipe Robles
Patín carrera: Raúl Pedraza
Pelota vasca: Javier Villalón
Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
Polo: Felipe Vercellino
Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
Rugby: Nicolás Saab
Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
Surf: Noel de la Torre
Taekwondo: Joaquín Churchill
Tenis femenino: Antonia Vergara
Tenis masculino: Alejandro Tabilo
Tenis de mesa: Nicolás Burgos
Tiro al vuelo: Héctor Flores
Tiro con arco: Andrés Gallardo
Triatlón: Diego Moya
Vóleibol: Vicente Parraguirre
Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt