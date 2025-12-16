Desalojo de “El Trébol” en Maipú: alcalde Vodanovic destaca apoyo social a las familias

El desalojo del campamento “El Trébol”, ubicado en Maipú, Región Metropolitana, se lleva a cabo este martes en cumplimiento de una resolución judicial vigente. En la operación, donde desalojarán un total de 110 viviendas, participa personal municipal, de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y 140 funcionarios de Carabineros.

El alcalde Tomás Vodanovic, a través de la red social X, explicó que el proceso “inició sin ningún tipo de resistencia ni violencia, gracias a un gran trabajo previo del equipo municipal”.

El jefe comunal de Maipú señaló: “Al parecer cuando las cosas se hacen bien son menos noticiosas. Pero fueron 110 familias que abandonaron el lugar de forma voluntaria, gracias a un importante programa de apoyo social integral focalizado en familias con niñas y niños, estrategias de reubicación y acciones para el resguardo de todos las mascotas que vivían allí”.

El edil enfatizó en la metodología aplicada: “Nos preocupamos de cada detalle para lograr el objetivo sin generar experiencias traumáticas para nadie. Menos para niños o animales que no tienen culpa de nada”. Concluyó su mensaje afirmando que “se puede ordenar sin deshumanizar. Seguiremos en ese camino”.

Hoy iniciamos el desalojo del campamento El Trébol de Camino a Melipilla, sin ningún tipo de resistencia ni violencia, gracias a un gran trabajo previo del equipo municipal. Al parecer cuando las cosas se hacen bien son menos noticiosas. Pero fueron 110 familias que abandonaron… pic.twitter.com/fLGPEtJIlE — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) December 16, 2025

En sus declaraciones formales, Vodanovic detalló los apoyos específicos. Las familias con niños, niñas y adolescentes “fueron apoyadas con un subsidio de arriendo transitorio por 3 meses, es decir, ellos tienen hogares temporales a tres meses que fueron ubicados y pagados por el municipio”.

Para el resto de las familias que aún no consiguen una solución habitacional, se habilitará un albergue municipal en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.

Respecto al futuro del terreno, el alcalde comentó que se iniciarán “proyectos de intervención paisajista de áreas verdes para poder hermosear el sector, tenerlo despejado, evitar la retoma de este y llegar a mejora la calidad del espacio público de este entorno”. Además, confirmó que la intención es avanzar hacia marzo con la segunda etapa, correspondiente al campamento Santa Marta.

Desde la perspectiva de Carabineros, el coronel Jorge Molina, jefe de la Prefectura Rinconada, calificó el operativo como un “despliegue importante de diferentes unidades que van desde DD.HH. a equipos de intervención táctica que nos permiten brindar seguridad a todo el personal municipal y desplegados en el lugar. Es una zona compleja de trabajar por el asentamiento irregular, peligroso”.

En ese sentido, precisó que en el lugar se encontraron instalaciones eléctricas irregulares, pozos sépticos y otras situaciones que requirieron un despliegue policial planificado y medidas preventivas adicionales.

Según las evaluaciones preliminares, se estima que el procedimiento completo tendrá una duración de entre cuatro a cinco días.