Desempleo en EE.UU. alcanza 4,6%, su nivel más alto en cuatro años

Con cifras publicadas este martes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que la tasa de desempleo de noviembre alcanzó el 4,6%, su nivel más alto en cuatro años, lo que evidencia un mayor debilitamiento del mercado laboral. No obstante, la creación de empleo en el mismo mes superó las expectativas del mercado, al sumar 64 mil nuevos puestos de trabajo. Los analistas, según una encuesta difundida por MarketWatch, habían proyectado un incremento de 45 mil empleos y una tasa de desempleo del 4,5%.

En el detalle sectorial, el departamento oficial señaló: “El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo”. Otros indicadores reflejan la caída: el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas creció en 326 mil respecto a septiembre, y hay 909 mil trabajadores a tiempo parcial más que desean una jornada completa en comparación con el mismo mes.

Estos resultados, que se basan en dos encuestas distintas realizadas a empleadores y a hogares, se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario de 43 días entre octubre y noviembre, que perturbó la recopilación de datos. Este paro llevó al Departamento de Trabajo a no publicar las cifras de empleo correspondientes al mes de octubre.

La publicación de los datos de noviembre ocurre menos de una semana después de que la Reserva Federal (Fed) recortara por tercera vez consecutiva las tasas de interés en un cuarto de punto, medida impulsada en parte por la mala evolución del empleo. Este aumento del desempleo podría forzar a la Fed a nuevos recortes para estimular la economía, en un contexto donde persiste la preocupación por una inflación que se mantiene alejada de la meta del 2% anual.

Si bien los aranceles impuestos por Donald Trump no han generado un alza generalizada de precios, las empresas reportan que sus costes se han disparado, lo que alimenta la incertidumbre inflacionaria.

La AFP recogió las declaraciones de figuras políticas y del mundo privado respecto a las cifras entregadas por el Departamento de Trabajo. La senadora Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los “aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas” de Trump, que a su juicio “golpean el mercado laboral”.

Desde el análisis privado, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, afirmó que el mercado laboral está “en recesión”, dado que “el país solo ha creado 100 mil puestos de trabajo en los últimos seis meses”. Long precisó que la mayoría de estos empleos se concentraron en la sanidad, un sector que “casi siempre contrata” debido al envejecimiento de la población, mientras que “casi todos los demás sectores se encuentran estancados o están despidiendo trabajadores en este momento”.

Por su parte, Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, sugirió que “la mayor parte del aumento de la tasa de desempleo, que pasó del 4,4 % en septiembre al 4,6 % en noviembre, parece deberse al cierre del gobierno federal”.