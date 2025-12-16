Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


Economía y migración: los dos ejes que marcaron la intensa visita de Kast a Argentina

Además de su reunión con el presidente Javier Milei, el mandatario electo también se reunió con el viceministro, José Luis Daza. Sin embargo, el republicano no quiso adelantar si el economista chileno-argentino será su ministro de Hacienda.

Además de su reunión con el presidente Javier Milei, el mandatario electo también se reunió con el viceministro, José Luis Daza. Sin embargo, el republicano no quiso adelantar si el economista chileno-argentino será su ministro de Hacienda.

NacionalPolítica

Una intensa agenda ha estado desarrollando el presidente electo, José Antonio Kast, en Buenos Aires, a donde se trasladó para reunirse con su aliado político, el presidente argentino, Javier Milei. 

El mandatario electo se embarcó esta misma mañana hacia al país trasandino y fue recibido, apenas se bajó del avión, por el actual embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo. 

Luego, se encaminó al centro de la ciudad para sostener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo y con el viceministro, José Luis Daza, economista chileno-argentino que se rumorea, podría convertirse en el ministro de Hacienda de José Antonio Kast. 

El principal evento del republicano fue su cita con el mandatario argentino, con quien estuvo reunido por cerca de dos horas en la Casa Rosada. En un punto de prensa posterior, Kast reconoció que a lo largo de los distintos gobiernos se han mantenido los lazos diplomáticos y comerciales entre Chile y Argentina, pero al mismo tiempo, se comprometió a potenciar aún más “las relaciones económicas, sociales, y la colaboración en términos de seguridad”.

En cuanto al encuentro con el presidente libertario, estimó que fue “muy fructífero”. Detalló que discutieron sobre desarrollo económico, seguridad y también, sobre la situación en Venezuela.

El presidente electo aseguró que ya ha hablado con dirigentes de varios países sobre un posible corredor humanitario y que está confiado en que, para el 11 de marzo, existirá habrá trabajo avanzado. 

“Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir la Presidencia de la República, tengamos muchos temas con un preavance, para poder dar señales claras los primeros meses de gobierno”, señaló.

Además, Kast reiteró sus críticas al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y en línea con lo que expresó durante su campaña presidencial, se mostró favorable a una intervención extranjera para terminar con la dictadura en ese país. “Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, dijo.

“Nosotros no vamos a intervenir en una situación como esa, porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, un problema gigantesco”, sostuvo.

José Antonio Kast saliendo de la Casa Rosada.

José Antonio Kast saliendo de la Casa Rosada.

¿Daza en el Ministerio de Hacienda?

Desde Argentina, Kast hizo un llamado a la prensa a controlar la “ansiedad” en torno a los integrantes de su gabinete, que adelantó, recién se conocerán a mediados de enero.

Requerido sobre José Luis Daza y la posibilidad de que salga del gobierno de Milei para integrar su equipo ministerial, el presidente electo insistió en que solo le ha pedido consejos en materia económica en el marco de su relación de amistad. 

“Uno le pregunta a los amigos que entienden, pero para que de eso se deduzca que él va a tener una representación o un cargo en el próximo gobierno, falta aún”, advirtió.

Kast remarcó que ha conversado con Daza, más no le ha hecho “un planteamiento concreto”: “Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una elección personal que no es mía”.

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