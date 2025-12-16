Diario y Radio Universidad Chile

“Está en marcha un golpe contra mi gobierno”: Xiomara Castro acusa intento de quiebre institucional en Honduras

La presidenta hondureña advirtió sobre un presunto intento de golpe de Estado, acusando al expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, de planear su retorno al país en medio de la crisis electoral.

La presidenta hondureña advirtió sobre un presunto intento de golpe de Estado, acusando al expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, de planear su retorno al país en medio de la crisis electoral.

Internacional

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes que su gobierno enfrenta un presunto intento de golpe de Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y el posible retorno al país del exmandatario Juan Orlando Hernández, indultado recientemente en Estados Unidos tras cumplir condena por narcotráfico.

A través de un mensaje público, Castro afirmó que, según información de inteligencia verificada, Hernández estaría planificando su ingreso a Honduras con el objetivo de proclamar al vencedor de las elecciones presidenciales, en una acción orientada a “romper el orden constitucional y democrático”.

“Informo con responsabilidad histórica que Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país mientras está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional a través de un golpe contra mi gobierno”, señaló la mandataria.

La denuncia se produce a dos semanas de las elecciones presidenciales, cuyos resultados aún no han sido definidos debido a fallas técnicas, recuentos especiales e impugnaciones, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Castro convocó a la ciudadanía a respaldar su gobierno y llamó a una movilización pacífica en Tegucigalpa, con el fin de visibilizar ante la comunidad internacional cualquier intento de desestabilización.

“Solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento golpista”, expresó la presidenta, sin precisar fecha para la concentración.

El anuncio se dio luego de que la Policía Nacional de Honduras desalojara con cañones de agua a militantes del partido oficialista Libre, que protestaban frente al centro de resguardo del material electoral. El operativo dejó al menos una persona herida y daños materiales, según reportes de testigos.

Juan Orlando Hernández fue indultado el pasado 1 de diciembre por el expresidente estadounidense Donald Trump, tras haber sido extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y uso de armas. Su liberación ocurrió un día después de los comicios, en los que lideran los resultados preliminares Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con el CNE, el 99,80 % de las actas escrutadas sitúan a Asfura en primer lugar con el 40,54 % de los votos, seguido por Nasralla con el 39,19 %. En tercer lugar aparece la candidata oficialista Rixi Moncada, quien ha denunciado un presunto fraude electoral y no reconoce los resultados.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Cadem: Presidente Kast cae 6 puntos y sube su desaprobación
post-title
Paulina Núñez toma distancia en indultos y exige foco en prioridades
post-title
Wanderers alcanza la Gloria: el Decano derriba a Flamengo y gana la Copa Libertadores Sub 20
post-title
Martina Yopo por baja natalidad: “Parece inconcebible que el Gobierno no dé prioridad al proyecto de Sala Cuna”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X