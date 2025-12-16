Felicitación de Netanyahu a Kast anticipa una llamada entre ambos dirigentes

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se sumó a las felicitaciones a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta.

“Felicitaciones Presidente electo José Antonio Kast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Según señaló el medio Ex-Ante, este saludo público sería el preludio a una conversación telefónica. La conversación entre Kast y Benjamín Netanyahu está siendo coordinada entre la cancillería de ese país e integrantes del equipo de relaciones exteriores del presidente electo. Según se señaló, la llamada podría ocurrir el próximo lunes.

Durante la jornada, Kast ha recibido los saludos de Donald Trump y de los mandatarios de Argentina, Brasil, Perú, España, Italia, Francia y de varios líderes latinoamericanos, salvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El jefe de Estado colombiano comparó a Kast con Augusto Pinochet y afirmó que “vienen vientos de muerte” en este lado del mundo, tras lo cual el Gobierno anunció una nota de protesta.

Reacción de la Comunidad Palestina

La Comunidad Palestina en Chile expresó su preocupación por los reportes de prensa que indican que se está preparando una “simbólica conversación” entre el Presidente electo José Antonio Kast con el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu, hoy acusado por la Corte Penal Internacional.

Al respecto, llamó a todos los actores políticos chilenos a “evitar gestos o señales que puedan interpretarse como un aval, directo o indirecto, a graves vulneraciones al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos”.

Señaló que: “Una acción de esa naturaleza implicaría una vulneración grave y flagrante de la política de Estado que históricamente ha orientado el actuar internacional de Chile, con independencia de los gobiernos de turno: el estricto cumplimiento del Derecho Internacional, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario”.

Asimismo, sostuvo que “sostener una conversación política con Benjamín Netanyahu –actualmente requerido por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra– significaría un quiebre explícito con esa tradición jurídica y diplomática del Estado de Chile”.

“Constituiría una señal contradictoria y profundamente perjudicial para los intereses estratégicos de Chile, que ha construido su prestigio internacional precisamente sobre la base del multilateralismo, el respeto a las normas internacionales y la defensa de un orden internacional basado en el derecho y no en la fuerza”, advirtió.

Por último, la declaración afirmó que “Chile, por su historia, su realidad y sus convicciones, ha aspirado siempre a un sistema internacional regido por normas comunes, responsabilidad jurídica y rendición de cuentas, principios que hoy se ven abiertamente desafiados por las políticas impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu”.