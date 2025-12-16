Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


Gobierno anuncia reforma a Gendarmería: separará sus funciones de seguridad pública de las de reinserción

La decisión se produce tras los resultados de la "Operación Apocalipsis", un masivo operativo que desarticuló una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios. "No permitiremos que las cárceles sean espacios para delinquir", afirmó Boric.

La decisión se produce tras los resultados de la "Operación Apocalipsis", un masivo operativo que desarticuló una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios. "No permitiremos que las cárceles sean espacios para delinquir", afirmó Boric.

Nacional

El Presidente Gabriel Boric anunció este martes el envío de un proyecto de reforma constitucional para separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de Gendarmería de Chile. La decisión se produce en el marco de los resultados de la “Operación Apocalipsis”, un masivo operativo que desarticuló una extensa red de corrupción al interior de recintos penitenciarios.

La investigación, coordinada entre el Ministerio Público, la PDI y Gendarmería, se desarrolló en siete regiones del país y resultó en el allanamiento de 77 viviendas y recintos, la detención de más de 60 personas y la incautación de dinero en efectivo, armas y drogas.

Según lo informado por las autoridades, se emitieron órdenes de detención contra 77 individuos, desglosados en 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles. Además, el fiscal regional de Occidente, Marcos Pastén, detalló que se congelaron 183 cuentas bancarias y se requisaron 16 vehículos junto a $50 millones en efectivo.

Presidente Gabriel Boric habla desde un podio, detrás de él dos ministros y una ministra de Estado.

Presidente Gabriel Boric encabeza punto de prensa en La Moneda. Foto: Aton.

Ante estos hechos, el Mandatario enfatizó: “He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”.

Con esta modificación, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio del ramo, mientras que las competencias de reinserción quedarán a cargo de una nueva institución bajo el alero del Ministerio de Justicia.

Boric calificó el operativo como “un golpe al crimen organizado que es inédito” y destacó el “trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo” entre los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías, iniciativa gubernamental que se remonta a marzo de 2023. “Esta operación es muestra del compromiso inclaudicable del gobierno y del conjunto del Estado”, valoró el Mandatario.

Presidente Gabriel Boric encabeza reunión con los ministros de Seguridad Pública, Justicia y Secretaría General de Gobierno, Luis Cordero, Jaime Gajardo y Camila Vallejo, respectivamente.

Presidente Gabriel Boric encabeza reunión con los ministros de Seguridad Pública, Justicia y Secretaría General de Gobierno, Luis Cordero, Jaime Gajardo y Camila Vallejo, respectivamente. Foto: Presidencia.

“La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir”, aseveró el Presidente Boric. Agregó que “no podemos permitir que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir ni que funcionarios que deben resguardar la seguridad pública se aprovechen de sus cargos”.

No obstante, hizo una distinción: “Gendarmería es una institución en donde la gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras son gente honesta, gente sacrificada”, aclarando que el desbaratamiento de la red se logró con apoyo interno de la misma institución.

Respecto al futuro de la reforma, Boric expresó que espera contar con “apoyo transversal de todo el espectro político”, argumentando que “el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas”.

El Jefe de Estado concluyó su alocución enfatizando que “ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública” y que se avanzará en una reforma que “se ha querido hacer hace mucho tiempo” durante períodos anteriores.

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