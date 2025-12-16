Incendio forestal en San Pedro de Melipilla arrasa con 450 hectáreas

Cerca de 450 hectáreas de pastizales y arboledas arrasadas, junto con cinco casas afectadas es el saldo hasta el momento del incendio forestal que se combate en la comuna de San Pedro de Melipilla, Región Metropolitana, y que inició la tarde de este lunes.

El delegado provincial de Melipilla, Bastián Alarcón, informó que “es un incendio que tiene comportamiento extremo. Hay un viento que ha hecho las condiciones aún más adversas“.

Por su parte, el alcalde Manuel Devia señaló que “no hay personas lesionadas, pero lo preocupante es que hay muchas casas por el borde del camino, y esa zona es muy boscosa, y el incendio va en esa dirección”.

El jefe comunal valoró el apoyo vecinal para evitar una mayor tragedia, gracias a que diversos agricultores cuentan con bombas de espalda para fumigar, los que se utilizar para combatir las llamas en primera instancia.

En tanto, Conaf indicó que el viento influye directamente en la velocidad de propagación de las llamas, lo que ha dejado sin efectividad el trabajo de personal de bomberos en los distintos sectores.

Además, Senapred decretó alerta roja y llamó a la evacuación de los sectores de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque. Medida tomada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, para así movilizar los recursos necesarios para afrontar la catástrofe.