Los 250 años de Jane Austen: la aguda contingencia de una escritora inmortal

A 250 años de su natalicio, la figura de Jane Austen continúa siendo una de las más fundamentales de la literatura universal. No solo por la calidad de su prosa, sino también por el profundo impacto cultural que todavía genera la mítica que cubre su propia biografía.

Una que la alzó entre las voces femeninas más agudas de la época por su lectura de una sociedad que todavía infravaloraba las capacidades intelectuales de las mujeres, limitando su participación en el mundo cultural de finales del siglo XVIII.

Es ahí, con ironía e historias que aún preservan su contingencia, donde la pluma de Austen permanece conquistando a nuevas generaciones de lectores a lo largo del mundo. De hecho, su huella en el Chile actual persiste no solo a través de exitosos eventos como el reciente reestreno de la adaptación cinematográfica del 2005 de “Orgullo y Prejuicio” y la próxima adaptación de Netflix de la misma historia, sino también en el entusiasmo desatado por la colección “Libros eternos” e incluso la organización de clubes de lectura dedicados especialmente a la literatura de la británica.”Ahora estoy justo en un club que está organizando la radio Play sobre Jane Austen, y estamos leyendo algunas de sus obras”, ejemplificó al respecto la bookgramer chilena Cecilia Pinto. “Partimos con ‘Emma‘, ahora estamos con ‘Sentido y sensibilidad‘, y terminamos con ‘Orgullo y Prejuicio,’ que es la más popular. El broche de oro va a ser ese”.

De hecho, y desde dentro del mundo de las redes sociales, la creadora de contenidos da fe del fenómeno construido en torno al nombre de Austen: “Es muy tremendo. Hay clubes de fanáticas, en algo que ha trascendido. Jane Austen es una persona que vivió en hace más de 200 años y que sigue muy vigente. Y encuentro muy lindo cómo conecta generaciones. Por ejemplo, yo hablaba con mi abuelita de repente, o con mi mamá, de Jane Austen. Ahora también se están leyendo mucho estas ediciones bonitas, de colección, que llaman mucho la atención a las y los lectores. Lo encuentro muy lindo”.

Todo lo anterior, en una realidad que incluso es observada desde los círculos más académicos. “Hay muchas cosas a considerar. Está el elemento que algunos autores llama el ‘librismo’, que es esta especie de afán por el libro como un objeto fetiche; o toda la cultura en torno al acercamiento hacia la lectura, que tiene que ver con el libro como un objeto, con de las totebags de librerías famosas, incluso con las editoriales famosas. Todo eso es parte del fenómeno”, señaló el Doctor en Historia, escritor y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Marcelo Somarriva, quien fue parte de los docentes que en octubre de este año llevaron a cabo el curso “Jane Austen: celebrando los 250 años de una escritora universal“.

“Igualmente están los clubes de lectura, la idea de un grupo de personas que se reúnen en torno a un libro”, apuntó en la misma línea de Pinto. “También la idea del fandom, de lectoras que se involucran con estas narraciones. Incluso hay algo un poquito de cosplay. Pero lo importante aquí, y que yo lo asumo como principio, es nunca tomar una actitud displicente frente a esos fenómenos. Creo que estamos en un momento donde la lectura está pasando por una crisis, donde cualquier tipo de fenómeno masivo o popular que cultiva e incentiva la lectura debería ser celebrado”.

En torno a esto último es que añadió que “lejos de tomar la actitud de sospecha o de cierta displicencia, lo que hay que hacer es simplemente celebrar y, sobre todo, considerar lo importante que es que una autora que lleva tanto tiempo muerta siga siendo leída, comentada, admirada y querida por el público. Eso es absolutamente extraordinario”.

La lucidez de una pluma excepcional

Sin embargo, y más allá de su popularidad innegable, lo cierto es que la obra de Austen explica su resistencia al paso del tiempo por sí sola. “Una cosa que se ve es el hecho de que ella escribe en un período especialmente convulsionado de la historia británica y europea. Y logra dar cuenta de este momento, pero a partir de novelas que tienen escenarios y temas que a simple vista parecen muy simples. Ella tiene esta frase famosa, que la menciona un par de veces, donde dice que le basta con una familia de clase alta en el campo; es decir, unos pocos personajes y una historia sencilla, para construir un mundo completo”, contextualizó el académico respecto a su relación con el entorno.

“Y esa aparente simpleza de sus novelas —agrega—, de escenas que retratan a esta clase determinada, que es más o menos alta, pero inserta en el mundo campestre, sobre todo de niñas o mujeres jóvenes que están en el límite de la edad para casarse en la época. Así es como Austen construye estas novelas que son mundos que se sostienen a sí mismos, con los que logra dar cuenta de este espacio tan complejo en el que vive”.

Por eso es que el académico define dicha cualidad como una “pared de simpleza” que profundiza en escenas domésticas en las que, al mismo tiempo, “revela una especial agudeza. No soy yo el primero en decirlo, pero uno de los rasgos más característicos que tiene la prosa y las novelas de Jane Austen es su ironía. Que es muy sutil, al mismo tiempo que sumamente certera”.

Algo similar a lo que Pinto reconoció en su propio acercamiento con el trabajo de la británica: “Toma situaciones súper cotidianas que me parece que ayudan a que esté vigente hasta hoy, porque son cosas que igual podrían volver a ocurrir. Por ejemplo, quizás no que la principal preocupación de una sea encontrar un buen matrimonio. Esas cosas, gracias a Dios, han ido cambiando. Pero sí otro tipo de situaciones de la cotidianidad, de las relaciones familiares, etcétera, que se van repitiendo y que se mantienen. Es ahí donde uno va conectando con los personajes, con las emociones y la situación que van atravesando. Y tiene una forma de escribir que te mete en la mente de su protagonista y te hace conectar con ella, aunque al principio no te caigan bien”, puntualizó haciendo referencia al caso de la novela “Emma”.

Mujeres donde Somarriva ve mucho de la propia autora. “Siempre surge la frase donde Virginia Woolf dice que Jane Austen es autora de las primeras escrituras de mujeres que incluso eran terroríficamente inteligentes. Tengo la impresión de que cuando Austen define o caracteriza a un personaje como Elizabeth Bennet, en cierta forma está hablando de sí misma. Esta capacidad de observar y de tratar de decir agudezas, de estar mirando siempre lo que la rodea. Cosas que son parte de su propio carácter”, expresó el Doctor en Historia.

Hoy, a 250 años de su natalicio, se trata de un legado que incluso vive en un formato transmedia: “Es súper importante que sus obras hayan llegado al cine, que se mantengan en clubes de lectura o de fanáticos en general. Es algo que ayuda a que sus libros lleguen a más personas. Quizás yo, si no hubiera visto la película con mi mamá y mi abuela, habría llegado mucho más tarde. Por eso encuentro que está súper bien eso, que sea prácticamente parte de la cultura general“, valoró la bookstagramer.

“Sus historias son geniales. La ironía con la que retrata la cotidianidad de la época, que también hace esta crítica de que la mujer en ese momento no tenía nada propio y a lo que más podía aspirar era a un buen matrimonio, y todo el drama que se generaba en torno a eso”, cerró Pinto.