México advierte retrocesos en igualdad de género y llama a fortalecer el derecho al cuidado en América Latina

En medio de un escenario regional marcado por retrocesos democráticos, aumento de las violencias y tensiones geopolíticas, México —que actualmente preside la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL— advierte que los desafíos para avanzar en igualdad de género siguen siendo profundos y estructurales en América Latina.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la embajadora Jennifer Feller, quien lidera la agenda mexicana en derechos humanos y democracia, sostiene que la región enfrenta hoy una serie de nudos críticos que impiden el ejercicio pleno de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Según planteó, el principal de ellos es la desigualdad socioeconómica, expresada en una pobreza que continúa afectando en mayor medida a las mujeres. “La feminización de la pobreza sigue siendo una realidad”, afirmó Feller y destacó que millones de mujeres carecen de acceso estable a ingresos, tierra, activos productivos o seguridad social. A este escenario se suma la baja participación laboral, que alcanza apenas al 50% de las mujeres, cifra que evidencia las barreras estructurales existentes.

Otro de los nudos identificados por la CEPAL es la división sexual del trabajo, que mantiene a las mujeres realizando tres veces más labores domésticas y de cuidado no remuneradas que los hombres. Esta desigual distribución limita sus trayectorias laborales y perpetúa su dependencia económica. “No podemos hablar de autonomía económica si las mujeres siguen cargando solas con el trabajo del cuidado”, subrayó la embajadora.

A ello se agregan los patrones socioculturales patriarcales, que normalizan la discriminación y la violencia. Las expresiones más extremas siguen siendo los feminicidios y el matrimonio infantil. “Una de cada cinco niñas en la región aún es víctima de matrimonios forzados”, alertó Feller y puntualizó que este fenómeno persiste especialmente en zonas rurales, comunidades empobrecidas y contextos donde prevalecen prácticas tradicionales nocivas.

México ha sido pionero en la adopción de una política exterior feminista, la cual, según explica Feller, se construye como un puente entre las políticas nacionales y los compromisos internacionales. Esta estrategia busca transversalizar la perspectiva de género en espacios multilaterales, ambientales, económicos y de seguridad.

“Queremos que México sea un actor coherente: lo que impulsamos fuera está vinculado a los avances y desafíos dentro del país”, afirmó la embajadora. En los últimos años, México ha promovido la agenda de las sociedades del cuidado en la Conferencia de Financiamiento al Desarrollo y ha impulsado el fortalecimiento del plan de género en el marco de la COP en Brasil, ampliando la presencia de las mujeres en las negociaciones climáticas.

Pese a los avances, Feller subrayó que la región atraviesa un momento complejo: discursos antiderechos, retrocesos institucionales y mayor violencia política contra mujeres que ejercen liderazgo. Sin embargo, aseguró que el compromiso con el multilateralismo sigue siendo central: “Los organismos multilaterales son tan fuertes o débiles como los Estados decidamos que sean”.

En el caso de México, el país se ha caracterizado por su apertura a la supervisión internacional. Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el emblemático caso del Campo Algodonero, generaron reformas legislativas esenciales en materia de violencia de género y responsabilidad estatal. “Es un ejemplo de cómo el sistema interamericano permite avances significativos en derechos humanos”, añadió.

Uno de los ejes que México ha impulsado con mayor fuerza es el de las sociedades del cuidado, un paradigma que busca redistribuir responsabilidades, transformar patrones culturales y garantizar derechos. La reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana, que reconoce el cuidado como un derecho humano, representa para Feller un hito fundamental.

“El cuidado debe considerarse un derecho tanto para quienes lo brindan como para quienes lo reciben”, señaló. Esta visión integra además el autocuidado, la salud mental y el bienestar emocional, dimensiones tradicionalmente relegadas en las políticas públicas.

La implementación de este enfoque exige reformas profundas: servicios de cuidado accesibles, corresponsabilidad familiar, integración de hombres en las labores domésticas y un mercado laboral adaptado a las realidades de crianza y envejecimiento.

“En la medida en que los hombres participen de forma más natural y activa en los cuidados, se transforman las sensibilidades y se reduce la carga injusta que ha recaído históricamente sobre las mujeres”, explicó Feller. Este proceso, agregó, también fortalece el desarrollo sostenible y mejora la calidad de vida de toda la sociedad.

Para la diplomática, el cuidado tiene un potencial unificador en un contexto político fragmentado: “El cuidado es un eje que puede construir consensos incluso en tiempos de polarización. Vincula la economía, los derechos humanos y la vida cotidiana de las personas”.