Petróleo venezolano y disputas ideológicas: la batalla interna entre Marco Rubio y el lobby petrolero

La sombra de Estados Unidos sobre Venezuela continúa proyectándose con fuerza sobre Nicolás Maduro y su círculo de poder. Desde Washington, se insiste en que el despliegue militar, naval y diplomático forma parte de la guerra declarada contra el narcotráfico, pero con el paso de las semanas las verdaderas motivaciones políticas, estratégicas e ideológicas que explican la presión creciente sobre Caracas se han hecho evidentes.

Aunque la superioridad militar estadounidense frente a Venezuela es incuestionable, en la Casa Blanca saben que un escenario de confrontación abierta no es simplemente “llegar y atacar”.

Un conflicto en el que Maduro no solo no dimita, sino que logre resistir un embate inicial, podría derivar en un escenario extremadamente costoso para los intereses norteamericanos. Por ello, si toman acciones debe hacerse con la máxima probabilidad de éxito. Sin embargo, incluso bajo ese supuesto, el llamado “día después” sigue siendo una incógnita no resuelta en Washington.

Esta incertidumbre no se limita al entorno inmediato de Donald Trump, también atraviesa a uno de los actores más influyentes de la política exterior estadounidense el lobby petrolero. Dentro del establishment republicano, y particularmente entre el secretario de Estad, Marco Rubio, y los grandes intereses energéticos, existen diferencias profundas sobre cómo actuar frente al régimen venezolano.

No hay consenso sobre la estrategia. Algunos sectores defienden una presión calculada que permita renegociar condiciones y asegurar intereses económicos. Otros, solo conciben como horizonte aceptable la caída definitiva de Maduro y el fin de más de dos décadas de gobiernos chavistas.

Conviene aclarar que el llamado lobby petrolero no es un bloque homogéneo. Por el contrario, es un ecosistema de empresas, firmas de cabildeo y figuras políticas con intereses muchas veces contrapuestos. Chevron es el actor más influyente en la relación con Venezuela, aunque no el único. Pese al régimen de sanciones, la empresa ha obtenido licencias especiales, como la Licencia 41, que le permiten seguir operando y exportando crudo venezolano a Estados Unidos. El argumento central es la necesidad de recuperar una deuda multimillonaria que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal venezolana, mantiene con la compañía.

Aunque las sanciones impiden pagos directos de dividendos al gobierno de Maduro, Chevron sí paga impuestos y regalías al Estado venezolano a través de las empresas mixtas. Entre 2024 y 2025, estos pagos se estiman entre 300 y 500 millones de dólares anuales, fondos que ingresan al Tesoro venezolano. A cambio, la petrolera puede utilizar el valor del crudo exportado para amortizar una deuda que originalmente superaba los 3.000 millones de dólares, quedándose con el remanente neto como recuperación de capital.

Para Marco Rubio, heredero político de los sectores más radicalmente anticastristas y antichavistas del sur de Florida, este tipo de pragmatismo es inaceptable. Su estrategia apunta a la máxima presión, al cierre de cualquier vía negociadora y a la consumación de un cambio de régimen. En su visión, Venezuela es el último bastión de una cruzada ideológica que busca revertir lo que considera dos décadas de derrotas estratégicas para Estados Unidos en América Latina, desde el fracaso del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) hasta la emergencia de proyectos como ALBA, Petrocaribe, UNASUR o la CELAC.

Rubio ha logrado desplazar la narrativa dominante de la “ilegitimidad democrática” hacia la lucha contra el narcotráfico y el supuesto Cártel de los Soles. Esta reconfiguración del discurso ha permitido justificar sanciones más duras, recompensas millonarias por la captura de Maduro y una intensificación de la presencia militar en el Caribe bajo el paraguas legal de las operaciones antinarcóticos.

El lobby petrolero, en cambio, adopta un enfoque más comedido. Para este sector, la interdependencia estructural entre ambas economías vuelve demasiado riesgosa cualquier escalada. Las refinerías del Golfo de México fueron diseñadas para procesar crudos pesados como el venezolano, y la Faja del Orinoco sigue siendo la mayor reserva probada del planeta. Una interrupción prolongada del suministro encarecería costos y afectaría industrias clave.

La diferencia entre ambos enfoques es estructural. Mientras Rubio ve a Venezuela como un enclave de adversarios estratégicos, aliado de China, Rusia e Irán, el lobby petrolero insiste en preservar canales mínimos de negociación. Sin embargo, los hechos recientes indican que la línea de Rubio se ha impuesto. El despliegue militar en el Caribe, la escalada retórica y la coordinación con gobiernos caribeños alineados con Washington evidencian un giro claro.

Esta disputa se vuelve aún más nítida a la luz de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que reafirma la centralidad del hemisferio occidental.

Incluso, dentro del propio lobby petrolero hay divisiones. ExxonMobil representa la cara opuesta a Chevron. Se ha consolidado como el principal antagonista corporativo del gobierno venezolano, impulsando un lobby que favorece la presión máxima y la asfixia financiera. Según denuncias de Caracas, Exxon habría financiado documentos estratégicos destinados a influir en Washington y presiona para revocar las licencias otorgadas a Chevron.

Para Trump y Rubio, sin embargo, estas disputas corporativas son secundarias frente a un problema mayor, el déficit crítico de generación eléctrica en Estados Unidos. La explosión de la inteligencia artificial ha disparado el consumo energético de los centros de datos, mientras que el fracking (o fracturación hidráulica) comienza a mostrar signos de estancamiento.

A lo anterior, se suma el problema del tipo de petróleo. Las refinerías estadounidenses necesitan crudo pesado y el petróleo de EE.UU. es demasiado ligero, no sirve para producir ciertos productos clave como asfalto, ciertos aceites industriales o combustible para barcos de la misma forma que el venezolano. En ese sentido, Venezuela está a solo días de distancia, a diferencia de Medio Oriente o Asia.

Pese a ello, reducir la presión sobre Venezuela al simple interés por el petróleo sería un error.

Si bien cualquier expansión de las exportaciones petroleras venezolanas podría ayudar a reducir los precios en EE.UU., esto tomaría mucho tiempo, pues su producción actual es demasiado limitada para tener un impacto significativo y restaurar la industria petrolera de Venezuela a su antigua gloria sería una tarea tanto ardua como tremendamente costosa.

Según un informe reciente de Wood Mackenzie, una mejor gestión y algunas inversiones modestas podrían ayudar a impulsar la producción de petróleo en Venezuela a aproximadamente dos millones de barriles por día en los próximos dos años.

Para esto no necesitas sacar a Maduro del poder, la postura de la administración Trump y de Marco Rubio revela las verdaderas causas de la presencia norteamericana, no son otras que políticas ideológicas.

Para Rubio, Venezuela es el centro de gravedad de una ideología que Estados Unidos busca erradicar. La presión envía un mensaje directo a Cuba y Nicaragua, reafirma una versión contemporánea de la Doctrina Monroe y responde a cálculos electorales internos, especialmente entre el voto latino, de cara a las elecciones de medio término. Trump y los republicanos necesitan urgente llevar una victoria o un resultado para entonces.

Desde esta óptica, la migración, el narcotráfico y el crimen organizado se presentan como amenazas de seguridad nacional que solo un cambio de sistema en Caracas podría resolver. El petróleo, en este esquema, es secundario frente a la reafirmación del poder estadounidense en su área de influencia.