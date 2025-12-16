Profesor chileno es seleccionado entre los mejores 50 docentes del mundo

Patricio Vilches Guerrero, profesor de enseñanza básica de la Escuela Básica Multigrado G-47 “El Guayacán”, de Cabildo, y ganador del Global Teacher Prize Chile —organizado por Elige Educar—, fue seleccionado entre los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Fundación Varkey, organizada en colaboración con la UNESCO.

Patricio es el único chileno seleccionado y fue elegido entre más de 5 mil nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países de todo el mundo. Este premio –que cumple su décimo año–, es el mayor reconocimiento de su tipo y fue creado para destacar a profesores excepcionales y visibilizar el rol fundamental que cumplen los docentes en la sociedad. Desde su lanzamiento, el Global Teacher Prize ha recibido más de 100 mil postulaciones y nominaciones de todo el planeta.

“El profe solito”, Patricio Vilches Guerrero, es profesor rural en aula multigrado y unidocente encargado de la Escuela Básica Multigrado G-47 “El Guayacán”, un pequeño establecimiento ubicado en los cerros precordilleranos de Cabildo, en Chile. Fue el primero de su familia en acceder a la educación universitaria y eligió la docencia con el propósito de que otros niños y niñas pudieran utilizar la educación como una herramienta para romper los círculos de pobreza y exclusión.

En un sistema que carece de un currículum oficial para la enseñanza de niños y niñas con distintos niveles en la misma aula y que cuenta con un financiamiento limitado, desarrolló su propio “Modelo en Espiral” para enseñar simultáneamente a seis niveles de educación básica. Además, adaptó el método colombiano de lectura “Yo soy muy inteligente”, elaborando 120 sets de tarjetas contextualizadas y un libro con mil oraciones.

“Para mí este reconocimiento significa seguir mostrando el campo y la educación campesina pero ahora al mundo. Esto no se trata solo de un triunfo personal, se trata de un triunfo de la educación rural, de la educación unidocente, de los que seguimos educando en los lugares más apartados de Chile con todos los desafíos que eso conlleva. Me llena de orgullo que la Fundación Varkey junto con Unesco hayan puesto este voto de confianza en mí y estoy feliz de que esta historia, que no es solo la mía, sea vista por el mundo entero”, afirmó Patricio Vilches.

Sus estudiantes han logrado avances notables en lectura y reconocimientos en inclusión, y su escuela hoy está certificada como “Escuela Lectora”. A través de proyectos científicos y de emprendimiento, educación de adultos, alianzas comunitarias y en sus redes sociales @el_profe_solito, se ha convertido en una voz nacional para las escuelas rurales unidocentes.

Global Teacher Prize International

GEMS Education Global Teacher Prize es un prestigioso galardón, conocido mundialmente como el “Nobel de la Enseñanza”.

Se trata de una iniciativa de Fundación Varkey organizada en colaboración con UNESCO que busca visibilizar la labor de los educadores que han tenido un impacto significativo en sus estudiantes y comunidades.

“El Global Teacher Prize fue creado con una misión simple: poner en primer plano a docentes y educadores cuya dedicación, creatividad y compasión merecen ser celebradas y compartidas con el mundo. Los docentes moldean mentes, despiertan confianza y abren las puertas a futuros más brillantes para sus estudiantes y para los demás. El trabajo de Patricio va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”, afirmó Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, GEMS Education y la Fundación Varkey.

Los docentes que se postulan al Global Teacher Prize son evaluados en base a sus prácticas de enseñanza, su capacidad de innovar para abordar desafíos locales, la obtención de resultados de aprendizaje demostrables, su impacto en la comunidad más allá del aula, su contribución a la formación de ciudadanía global, su aporte a la mejora de la profesión docente y el reconocimiento obtenido de entidades externas. En las próximas semanas el premio escogerá a sus 10 principales finalistas. El ganador será anunciado durante la World Governments Summit, que tendrá lugar en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.