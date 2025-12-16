Stephanie Alenda sobre José Antonio Kast: "No deja de posicionarse cerca de una política de derecha radical"

La socióloga francesa y académica de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Stéphanie Alenda, abordó el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Al respecto, advirtió que el republicano no recibió un voto ideológico, pero eso “no significa que el proyecto que esté detrás no sea ideológico”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también directora del Núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina (CRISPOL) explicó que durante la campaña de Kast el foco estuvo puesto “en el ciclo político que terminó, que ha sido bastante mal evaluado -con eso me refiero al balance del Gobierno de Gabriel Boric– y frente a eso, la idea es ofrecer al país respuestas creíbles en estas diferentes emergencias que se mencionan”.

“Es un mensaje desideologizado, centrado en problemas sociales que se quieren solucionar y que dejó de lado toda la dimensión de la batalla cultural. Sin embargo, no deja de posicionarse o de estar cerca ideológicamente de una familia política de derecha radical que defiende ciertas ideas y que se expresa a través de diferentes liderazgos a nivel internacional y a nivel regional”, afirmó Alenda, en referencia a mandatarios como Giorgia Meloni en Italia o Nayib Bukele en El Salvador.

La socióloga afirmó que lo que representa el Partido Republicano es un conservadurismo radical, donde son importantes “la defensa de la soberanía, la centralidad de la familia y las políticas migratorias restrictivas”. Sin embargo, también sostuvo que está por verse si se adoptará un enfoque más pragmático, enfocado en solucionar las emergencias de las que habló Kast en su campaña.

En esa línea, Alenda señaló que gestos como la visita de Kast a Javier Milei, a solo horas de ser elegido, no necesariamente implican que el nuevo mandatario aplicará las medidas económicas del presidente argentino.

“En el ámbito económico (el sector político de Kast y Mieli) promueve una agenda enfocada en rebajar los impuestos, contener el gasto público, aplicar criterios de eficiencia en las políticas sociales, fomentar la inversión privada, recuperar la confianza de los mercados y reactivar el crecimiento. Se supone que la idea es que esto termine beneficiando al conjunto de la sociedad, pero esto será o no será, hay que ver cuáles son las medidas concretamente que se van a tomar”, indicó.

“No me apresuraría en sacar conclusiones de la reunión con Milei hasta ver exactamente lo que se va a hacer en Chile, pero efectivamente se da una suerte de viraje mucho más liberal aún de lo que tenía Chile en materias económicas”, zanjó.