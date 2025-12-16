Trepidante cierra ocho años de archivo poético del sur de Chile con una temporada marcada por memoria y resistencia literaria

Trepidante, el archivo sonoro de Los Ríos, finalizó su séptima y última temporada el pasado viernes 28 de diciembre. El escritor magallánico Oscar Barrientos se encontró en el estudio de Radio Universidad Austral de Chile, con la productora del espacio Cristina Gallardo. Ambos conversaron de literatura, poesía, editoriales y del momento presente y de las amenazas a la actividad de los creadores y al mundo de la cultura y las artes. Walter Hoefler, Verónica Zondek, Javier Milanca, Sergio Mansilla, Elicura Chihuailaf, Heddy Navarro, se cuentan entre los poetas que animaron la entrega 2025.

Desde 2017, el programa Trepidante trabaja sistemáticamente en el registro y documentación de la producción literaria de la Región de Los Ríos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores y escritoras locales, se consolidó un archivo sonoro que preserva voces únicas del sur de Chile y constituye un patrimonio inmaterial de alto valor histórico, cultural y creativo.

Este tesoro audiovisual permite acceder a una mirada profunda sobre la literatura regional y evidencia la riqueza y pluralidad de su pensamiento literario”, explicó Cristina Gallardo, quien, además de producir el espacio, es profesora de lenguaje y literatura, funcionaría de la Biblioteca Central de la UACh y una integrante activa de la comunidad de poetas residentes en Valdivia.

El archivo, protege un patrimonio cultural, proyecta la literatura del sur hacia nuevas audiencias. Su existencia permite visibilizar un escenario poético que combina tradición, innovación y diálogo intercultural, ofreciendo un registro único del pensamiento literario contemporáneo del sur de Chile. De este modo, el archivo realizado en estos 8 años contribuye a revalidar a los autores regionales dentro del panorama cultural nacional.

Como poeta, integra activamente su generación, testigo y protagonista del crecimiento de la literatura regional. En su última obra, “Migrancia”, explora el tránsito entre lo rural y lo urbano desde una perspectiva feminista, y su trabajo ha sido reconocido por acercar la poesía a públicos diversos. Explora los desplazamientos entre lo rural y lo urbano, entre el cuerpo y el paisaje, entre la memoria y el presente. Su escritura se sitúa en el cruce entre lo íntimo y lo político, y esa misma sensibilidad atraviesa el proyecto Trepidante. No es casual que la voz sea el eje: en “Migrancia”, como en la radio, la palabra se encarna, se escucha, se vuelve territorio. La experiencia de migrar —física, simbólica, afectiva— se convierte en una clave para leer la poesía del sur de Chile, y para entender cómo Trepidante ha construido un archivo que no solo documenta, sino que interpela. Una escritura que transita entre lo rural y lo urbano, entre el cuerpo y el paisaje, entre el exilio y el arraigo.

Cada episodio de Trepidante es una invitación a escuchar con atención. No solo la obra de un poeta, sino también su manera de habitar el lenguaje, de vincularse con el territorio, de pensar la escritura como gesto político y poético. Cristina no entrevista: conversa. Y en esa conversación, se abre una pregunta que ha sido el eje movilizador de la temporada 2025: ¿La poesía de Valdivia es una decisión política o una decisión poética? Esta pregunta no busca una respuesta única. Es una provocación, una inquietud que Cristina lanza a cada invitado como quien enciende una fogata en medio del bosque. Esa pregunta atraviesa el corazón del proyecto Trepidante, una iniciativa que desde hace casi una década ha tejido un archivo sonoro con las voces de poetas del sur de Chile. En un territorio marcado por la lluvia, el río y la memoria, la palabra se vuelve resistencia, y la radio, un refugio para la poesía. La reflexión colectiva sobre el vínculo entre escritura, territorio y memoria se comenta y comparte en cada episodio de Trepidante.

Desde hace más de ocho años, Trepidante ha sido mucho más que un programa radial. Es un espacio de resonancia poética, un archivo vivo que recoge las voces, los silencios y las preguntas que atraviesan la escritura en el sur de Chile. Nacido en Radio UACh Valdivia bajo la conducción de la poeta y gestora cultural Cristina Gallardo, el proyecto ha ido creciendo temporada tras temporada, convirtiéndose en una plataforma de memoria, reflexión y comunidad. La temporada 2025 fue posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, en el marco del Plan Nacional de la Lectura.

A lo largo de los años, Trepidante ha convocado a decenas de poetas locales, estudiantes, lectores y oyentes. Cada capítulo es una cápsula de tiempo: la voz del autor leyendo su propio texto, el análisis literario que lo acompaña, y la atmósfera sonora que envuelve la experiencia. El proyecto no solo ha documentado la producción literaria de la Región de Los Ríos, sino que ha creado comunidad, ha sembrado vínculos, ha abierto micrófonos donde antes solo había silencio.

En esta última temporada, el programa se transmitió por Radio UACh y Radio Atractiva FM, con distribución libre en formato podcast. La apuesta es clara: llevar la poesía a los rincones rurales, a las escuelas, a los hogares donde la literatura no siempre llega por escrito, pero sí puede llegar por voz. En esta última temporada ha sumado 20 participaciones. El archivo sonoro que Trepidante ha construido a lo largo de estos años tiene un valor incalculable. No solo por la cantidad de voces reunidas, sino por la calidad de las conversaciones, por la profundidad de las preguntas, por la persistencia en documentar lo que muchas veces queda fuera de los circuitos oficiales. Poetas como Pedro Guillermo Jara, Maha Vial y Bruno Serrano, ya fallecidos, siguen hablando a través de este archivo. Sus palabras, sus ritmos, sus silencios están ahí, disponibles para ser escuchados por nuevas generaciones.

El análisis de este material revela un panorama poético diverso y en constante transformación durante la última década, inscrito en una tradición literaria regional que sigue los pasos de Trilce y de los grupos surgidos bajo el alero de la UACh, o incluso fuera de ese canon, donde teatro y creación literaria contribuyeron a conformar una identidad cultural propia. En este contexto, el archivo demuestra que “la poesía del sur de Chile está profundamente atravesada por la historia y el presente que les toca vivir”, Como señala el académico de literatura de UACH, Sergio Mancilla.

Al mismo tiempo, se perciben líneas creativas que dialogan con la interculturalidad y la poética mapuche, rescatan la memoria política y exploran la relación entre geografía, cuerpo y territorio. También se refleja una reflexión constante sobre la identidad del Sur y los cruces culturales, así como la influencia de perspectivas ecológicas, feministas y de memoria reciente. Estas tendencias muestran un campo literario regional vibrante y plural, profundamente conectado con su contexto territorial y social, que se instala en la escena nacional como una tradición literaria capaz de interrogar las estructuras de poder y la identidad del país, generando nuevas voces que exploran las tensiones entre lo marginal y lo hegemónico.