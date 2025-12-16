Trump, Milei y Netanyahu: los acercamientos internacionales que abren el primer flanco para Kast

El pronto arribo de José Antonio Kast a La Moneda desató una serie de movimientos en el panorama de las relaciones exteriores del país. Saludos de Donald Trump, un viaje a Argentina para entablar una cita con Javier Milei y un posible llamado con Benjamín Netanyahu han marcado las primeras horas posterior a la victoria del republicano.

La visita al país vecino y el acercamiento con el primer ministro de Israel, con una potencial conversación telefónica, abrieron los primeros flancos de conflicto para el sucesor del Presidente Gabriel Boric. Lo anterior, tanto al interior de las comunidades chilenas de Israel y Palestina como en el mundo político.

Desde la derecha han llamado a calmar las aguas ante las dudas surgidas por el tono que tendría la comunicación entre Netanyahu y Kast como presidente electo. Según el diputado Diego Schalper (RN), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, desdramatizó la situación afirmando que “los presidentes electos son requeridos por parte de distintos mandatarios del mundo para mantener conversación”.

Tras ello, expresó que José Antonio Kast le debe expresar a Netanyahu “las políticas de Estado en cada una de las materias”. “En esta materia en particular, la política del Estado de Chile es el reconocimiento de los dos Estados y además el respeto del derecho internacional, así que no tengo ninguna duda que ese va a ser el planteamiento que va a seguir haciendo el gobierno de Chile”, indicó Schalper.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, llamó a entender que las relaciones internacionales son “políticas de largo plazo” y planteó la duda sobre la línea que seguirá José Antonio Kast.

El frenteamplista cuestionó “si efectivamente va a haber continuidad o ruptura en un escenario global de gobiernos de ultraderecha, de gobiernos de carácter populista, autoritarios, de esta nueva derecha que ha emergido en distintas partes del mundo, y donde se ve una cercanía, una simpatía, con el gobierno de Trump, de Milei o de Orban”.

Latorre planteó la posibilidad de que el gobierno de Kast caiga en una “subordinación” hacia “esta nueva derecha radical de corte autoritaria en el mundo, más aún con la influencia que también está teniendo el gobierno de Trump en América Latina”.

Declaraciones cruzado entre comunidades

A primera hora de la mañana, mediante un comunicado de prensa, la comunidad Palestina de Chile expresó su “profunda preocupación” por el eventual acercamiento entre Chile e Israel.

Para la agrupación, si la llamada entre Kast y Netanyahu deriva en una señal de “aval” ante las violaciones a los derechos humanos de parte de Israel, “implicaría una vulneración grave y flagrante de la política de Estado que históricamente ha orientado el actuar internacional de Chile, con independencia de los gobiernos de turno: el estricto cumplimiento del derecho internacional, la promoción y defensa de los derechos humanos, y el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario”, manifestaron en su escrito.

En la misma línea, cuestionaron que el diálogo que podrían mantener Kast y Netanyahu sería “una señal contradictoria y profundamente perjudicial para los intereses estratégicos de nuestro país, que ha construido su prestigio internacional precisamente sobre la base del multilateralismo”.

Declaración Pública ante los rumores de eventual llamado entre el Presidente electo y Benjamín Netanyahu. pic.twitter.com/r9t76rekam — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) December 15, 2025

A los pocos minutos, desde la Comunidad Chilena de Israel emitieron una respuesta acusando “hipocresía” en la comunidad palestina en nuestro país. “Hablan de ‘vulneración grave y flagrante’ cuando al mismo tiempo llevan delegaciones de parlamentarios a reunirse con representantes del grupo terrorista Hamas”, acusaron.

“Si están preocupados por el bien de Chile, entonces no manipulen la política exterior de Chile basado en intereses extranjeros”, agregaron.

Ante el intento de la @ComPalestinaCL de intervenir en la política exterior del presidente electo @joseantoniokast, nos sentimos en la obligación de declarar lo siguiente: pic.twitter.com/3QSkS2N3C0 — Com. Chilena Israel (@CoChilenaIsrael) December 16, 2025

Señales a su sector más duro

El viaje a Argentina para reunirse con Javier Milei, así como la relación con Benjamín Netanyahu, fueron analizados por el investigador de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, en el panel de conversación de Radioanálisis como guiños hacia “su público interno más duro”.

“Su gobierno va a estar tironeado por dos lados, por el lado que va a querer negociar más, que va a querer atenerse al gobierno de emergencia, y otro que le va a decir ‘sacamos 60% de los votos, tenemos que aprovechar esta oportunidad’”, señaló en su análisis.

Así, los recientes gestos del presidente electo, según Pérez de Arce, son “una manera de decirle a Vanessa Kaiser, a Johannes Kaiser, ojo, yo estoy del lado de los buenos, voy a ir a ver a Milei, no tengo problema con llamar a Netanyahu, me relaciono con el embajador de Estados Unidos”.