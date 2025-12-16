“Una oportunidad para recuperar el prestigio del máximo tribunal”: mundo político valora nombramiento de Chevesich a la Suprema

Desde el Congreso Nacional y el Ejecutivo coincidieron en que el nombramiento de la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema, abre una oportunidad para recuperar la confianza en el sistema judicial, fortalecer la probidad y enfrentar la crisis que atraviesa la Corte Suprema, marcada por cuestionamientos internos y casos de alta connotación pública.

El Pleno de la Corte Suprema eligió este lunes, de forma unánime, a la ministra Gloria Ana Chevesich para presidir el máximo tribunal para el bienio 2026-2027. Con esta decisión, se marca un hito histórico, ya que por primera vez una mujer encabezará el Poder Judicial en más de 200 años.

La definición se adoptó en una sesión clave del Pleno, en un contexto especialmente complejo para la Suprema, marcado por tensiones internas, investigaciones sumarias y un intenso escrutinio público sobre su funcionamiento y probidad.

La elección enfrentó a dos candidaturas que representaban visiones distintas sobre el liderazgo que requiere el máximo tribunal en el escenario actual. De hecho, inicialmente el triunfo de Chevesich no estaba asegurado, pues su nombre no concitaba un respaldo mayoritario dentro del Pleno.

“El Pleno me nombró presidenta de la Corte Suprema, lo que asumo con humildad y con el compromiso de cumplir íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores”, expresó Chevesich, quien asumirá el cargo en enero próximo, una vez que concluya el período del actual presidente, Ricardo Blanco, iniciando una conducción que se anticipa decisiva para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el sistema judicial.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, valoró la elección de Chevesich y destacó su trayectoria: “Es una gran noticia que la Corte Suprema tenga a la ministra Chevesich como presidenta. La primera mujer en ocupar el cargo en más de 200 años de historia de la institución”.

“Se trata de una ministra con una trayectoria sólida, que lideró investigaciones complejas, como el caso MOP-Gate, uno de los episodios de corrupción más graves de nuestra democracia”, enfatizó la parlamentaria.

Así, Gazmuri sostuvo que hoy la Suprema “enfrenta un periodo difícil, marcado por cuestionamiento al actuar de jueces y exjueces, especialmente tras el caso Hermosilla. En ese contexto, creo que la ministra Chevesich tiene una oportunidad única para recuperar el prestigio del máximo tribunal y liderar un proceso de saneamiento institucional“.

La trayectoria profesional de Gloria Ana Chevesich se ha desarrollado íntegramente en el Palacio de Tribunales desde su ingreso al Poder Judicial en 1986. Fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago entre el 10 de junio de 1986 y el 26 de marzo de 1995, y luego relatora de la Corte Suprema desde el 27 de marzo de 1995 hasta el 27 de octubre de 2002. El 28 de octubre de 2002 asumió como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejerció hasta el 2 de agosto de 2013, fecha en que juró como ministra de la Corte Suprema.

En su etapa como relatora de la Corte Suprema redactó el histórico fallo del 8 de agosto de 2000 que retiró el fuero como senador designado al exdictador Augusto Pinochet. Ya en la Corte de Apelaciones, lideró la investigación del caso MOP-Gate, donde indagó una defraudación fiscal cercana a los 800 millones de pesos, condenó a 13 personas por fraude al Fisco, absolvió a 17 y sentenció al exministro Carlos Cruz a tres años de pena remitida.

Chevesich tendrá que hacer frente a la crisis que vive el Poder Judicial. Cabe recordar que actualmente un nuevo ministro del máximo tribunal de justicia, Diego Simpertigue, enfrente una acusación constitucional en el Congreso.

Al respecto, la diputada Camila Musante, profundizó en los desafíos de la nueva presidenta de la Corte Suprema: “Tiene un historial de combatir la corrupción dentro del poder judicial“.

“Esperamos que ahora si se cumplean las ambiguas promesas del expresidente Blanco, que no se tolere la corrupción dentro de la justicia chilena. Que si es necesario abrir mas cuadernos de remoción y que las sanciones dentro de la propia Corte Suprema sean más severas, que así sea”, concluyó.

Por su lado, la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, calificó a Chevesich como “una mujer seria, inteligente y proba”.

Una mujer seria, inteligente y proba. El nombramiento de Gloria Ana Chevesich como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es un hito para Chile y una señal potente de mérito y trayectoria. Su carrera habla por sí sola: rigor e independencia. Mi admiración y mejores… pic.twitter.com/mBsKxOAbf2 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 15, 2025

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó en que se trata de la primera mujer en encabezar la Corte Suprema en 200 años.

Muchas felicidades a la ministra Gloria Ana Chevesich por su designación como presidenta de la Corte Suprema para el período 2026–2027, hito que la convertirá, desde el 6 de enero, en la primera mujer en ocupar este cargo en los 200 años de la institución✨ pic.twitter.com/tx3DiZqoKn — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) December 16, 2025

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric afirmó que su rol será clave para el fortalecimiento de la justicia y de la democracia.