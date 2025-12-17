Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Caso Franco Vargas: cuatro de los cinco exmilitares formalizados quedan en prisión preventiva

El tribunal dictaminó la cautelar más gravosa para el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano. El excapitán Michael Fritz quedó con arresto domiciliario.

El tribunal dictaminó la cautelar más gravosa para el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano. El excapitán Michael Fritz quedó con arresto domiciliario.

Justicia

El Juzgado de Garantía de Arica decretó este miércoles prisión preventiva para cuatro de los cinco exmilitares imputados por apremios ilegítimos en el marco de la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril de 2024, en una marcha en Putre.

La jueza Macarena Calas dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano, mientras que para el excapitán Michael Fritz, se decretó el arresto domiciliario total. Además, dio un plazo de cierre de investigación de 120 días.

En la audiencia, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera acusó una serie de negligencias de los militares dados de baja tras la muerte del conscripto, en cuartel en la zona de Putre que se encontraba en situación de semiabandono, al inicio de la marcha.

Según el fiscal, tuvieron que dormir en situación de hacinamiento, beber agua en malas condiciones, convivir con fecas de ratones y sufrieron malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Además de la muerte de Vargas, otros seis conscriptos terminaron con graves lesiones.

En esa caminata Vargas sufrió tres desmayos. Fue atendido bajo condiciones que incluso fueron cuestionadas por el enfermero y otros funcionarios de Ejército, según se reveló en la reconstitución de escena expuesta en la audiencia.

Tras la audiencia, el fiscal Carrera declaró que “se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público”.

“Por otro lado, se dieron también por acreditados todos los supuestos materiales y delitos hasta el momento que fueron planteados en la formalización”, finalizó.

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