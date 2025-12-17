Expresidente Frei responde a la DC: Reunirme con Kast "no es una infracción estatutaria"

El expresidente Eduardo Frei presentó este miércoles sus descargos ante la Democracia Cristiana, respondiendo a la suspensión preventiva de su militancia decretada por el partido en noviembre. Esta medida, que lo privó de todos sus derechos partidarios, se dio en el marco de una causa disciplinaria iniciada tras su reunión con José Antonio Kast, quien en ese entonces era candidato presidencial del Partido Republicano.

A través de un documento de siete páginas, el exmandatario argumentó que la acusación “no se indica más que una referencia a la existencia de una reunión” y que, al ser citado a una audiencia en su domicilio particular, “consideré que no tenía motivos para rechazar”.

Para Frei, el núcleo del conflicto radica en un prejuzgamiento, señalando que “el problema mayor por parte del Tribunal Supremo es el prejuzgamiento sobre esta situación”.

En su defensa, sostuvo que “el hecho de reunirse con una persona, cualquiera sea su posición política, no atenta contra los principios partidarios”. Además, cuestionó la base formal de la acusación, afirmando que esta “no identifica el hecho punible, ni qué norma ha sido transgredida (…) Esto no es una infracción estatutaria”.

“No deja de llamar la atención, que hayan salido voces airadas de descalificación, sin que nadie haya tenido la voluntad ni la diligencia de preguntar en qué consistió este momento de diálogo”, declaró Frei. Reiteró su crítica al tribunal partidario, acusándolo de actuar con premura: “El Tribunal Supremo prejuzga y adelanta opinión al calificar estos hechos como gravísimos, sin siquiera conocerlos, sin siquiera preguntar sobre lo abordado en la referida reunión”.

En tanto, el exmandatario solicitó formalmente que se declare que la acusación “es absolutamente infundada, no cumple con acompañar los antecedentes ni señalar en qué se funda para señalar una infracción al estatuto o principios del partido y debe ser rechazada en todas sus partes”.