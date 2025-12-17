Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Gustavo Gatica tras alegatos en juicio contra Crespo: “Las pruebas son muy contundentes, hay hechos que están probados”

El abogado querellante y exfiscal, Carlos Gajardo, afirmó que la evidencia se basa en más de 30 registros audiovisuales que permiten reconstruir con precisión el momento de los disparos y su correspondencia con las lesiones sufridas por la víctima.

El abogado querellante y exfiscal, Carlos Gajardo, afirmó que la evidencia se basa en más de 30 registros audiovisuales que permiten reconstruir con precisión el momento de los disparos y su correspondencia con las lesiones sufridas por la víctima.

Justicia

El juicio contra el excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que dejaron con ceguera a Gustavo Gatica entró en su etapa final este martes, con el inicio de los alegatos de clausura de la parte querellante. El representante del diputado electo y exfiscal, Carlos Gajardo, sostuvo la responsabilidad penal del acusado a partir de pruebas audiovisuales, balísticas y testimoniales.

Cabe recordar que Crespo, exteniente coronel de Carabineros, está acusado de ser el autor de los disparos efectuados el 8 de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social, que provocaron la pérdida total de la visión de Gatica.

Según expuso Gajardo ante el tribunal, la acusación se sustenta principalmente en la sincronización de más de 30 registros audiovisuales que permiten reconstruir con precisión el momento de los disparos y su correspondencia temporal con las lesiones sufridas por la víctima.

A ello se suma, indicó, la evidencia de que los disparos fueron realizados de manera antirreglamentaria, apuntando al tercio superior del cuerpo, pese a que la normativa de Carabineros obligaba a dirigirlos al tercio inferior.

Ex uniformado Claudio Crespo vestido de negro sentado en tribunales

El excarabinero Claudio Crespo. Foto: ATON.

El abogado querellante remarcó que la instrucción sobre el uso de la escopeta antidisturbios estaba expresamente contenida en la circular 1832 de Carabineros, y que el mismo día de los hechos fue reiterada en al menos tres ocasiones por radio a los funcionarios policiales.

Además, contextualizó que a esa altura ya se registraban más de 180 personas con lesiones oculares, situación que había generado preocupación en el mando institucional y cobertura incluso en la prensa internacional. Para la querella, estos antecedentes permiten configurar un actuar doloso en su modalidad de dolo eventual, al sostener que el imputado se representó el resultado lesivo de su conducta y, aun así, decidió actuar.

Tras el alegato, Gustavo Gatica expresó que “las pruebas son muy contundentes, acá hay hechos que están probados” y enfatizó en que el juicio no busca cuestionar a la institución de Carabineros en su conjunto, sino establecer responsabilidades individuales frente a la vulneración de derechos humanos. “Los carabineros que se saltan los protocolos tienen que ser juzgados”, argumentó.

El diputado electo por el Distrito 8 abordó el impacto más amplio del proceso judicial, señalando que en Chile persiste un “clima de impunidad” respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Carlos Gajardo, exfiscal y abogado de Gustavo Gatica.

Carlos Gajardo, exfiscal y abogado de Gustavo Gatica. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Respecto a lo anterior, mencionó que solo cerca del 1% de las causas abiertas en ese contexto han llegado a término (citando a Amnistía Internacional) y expresó su esperanza de que este juicio tenga un efecto simbólico para otras víctimas que no lograron acceder a la justicia.

Asimismo, vinculó su experiencia personal con las motivaciones que lo llevaron a manifestarse en 2019 y posteriormente a postular al Parlamento, apuntando a la persistencia de profundas desigualdades sociales en el país. “La gente salió a la calle a manifestarse y cada uno de ellos también tenía un sueño. Yo salía a manifestarme porque sentía que Chile era un país muy desigual, lo sigue siendo tenemos que cambiar eso”, cuestionó.

En la jornada se destacó la presencia y acompañamiento de organismos de derechos humanos. El tribunal continuará con los alegatos de clausura antes de entrar en etapa de deliberación. El veredicto fue fijado para el 9 de enero de 2026, una resolución que pone en tela de juicio el uso de la fuerza policial y los estándares de protección de los derechos humanos en Chile.

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