Kast asegura que no replicará modelo económico de Milei en Chile: "Cada país tiene su realidad"

Luego de su intensa visita a Buenos Aires, que incluyó una reunión con el mandatario argentino, Javier Milei, el presidente electo, José Antonio Kast, aclaró que no va a replicar al pie de la letra las medidas económicas de ese gobierno.

En el marco de una actividad con vecinos y vecinas de San Miguel, Kast aseguró que “cada país tiene su realidad” y que por eso mismo “nosotros no vamos a copiar exactamente lo que han hecho en otros países, sino que vamos a buscar modelos que en alguna medida sean replicables en Chile”.

En esa misma línea, el republicano instó a no sobre interpretar el video que grabó con Javier Milei, en el que ambos aparecen con una motosierra: el símbolo de las políticas de recorte fiscal del presidente argentino.

“Ustedes lo que tienen que ver es que yo puedo ir a Salvador y me voy a sacar una foto delante del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Me la saqué, pero también me saqué fotos delante de la biblioteca que está en la Plaza de Armas y me encantaría traer esa biblioteca a Chile”, ejemplificó.

“Puedo ir a otros países y sacarme foto con lo que simboliza lo que hizo el presidente o la presidenta. ¿Vamos a hacer lo mismo acá? No. La motosierra es un emblema del presidente Javier Milei, muy bien, ¿pero nosotros usamos la motosierra en nuestras presentaciones? No la usamos”, remarcó.

Presidente electo confirma que vivirá en La Moneda

En su actividad de este miércoles, Kast también despejó dudas sobre la que será su residencia presidencial. El mandatario electo se refirió a los cuestionamientos que han generado sus deseos de vivir en La Moneda, a lo que respondió que efectivamente, él y su esposa, María Pía Adriasola, se trasladarán allí cuando inicie su mandato.

“Somos personas austeras, somos personas sencillas. Ahora veníamos hablando de cosas tan básicas, bueno, ¿y la comida? Bueno, en la noche podemos cocinar nosotros, ¿qué problema hay? Pero en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino”, sostuvo.

“Algunos dicen: ‘No, tiene demasiados niños, va a ocupar La Moneda entera’. No. Nos irán a visitar, podrán tomarse un café, podremos tomarnos un helado, si se hace muy tarde podemos tener una cama nido o camarote. Pero nosotros hemos vivido siempre así, nuestros hijos siempre han compartido la pieza”, aseveró.