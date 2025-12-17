La Banda de la Memoria: cuando la historia reciente se canta en vivo

A lo largo de la historia, el concepto de “súperbanda” ha sido utilizado como un adjetivo para referirse a los grupos cuya formación consiste no solo en artistas que ya han cimentado una carrera previa, sino que también son poseedores de una sensibilidad artística excepcional.

Una definición que a todas luces se cuadra con el caso de La Banda de la Memoria. Proyecto integrado por Jorge Campos (Congreso, Fulano y Santiago del Nuevo Extremo), Ismael Oddó (Quilapayún), Pedro Villagra (Huara, Santiago del Nuevo Extremo e Inti Illimani), Cuti Aste (Javiera y Los Imposibles, Los Tres y Electrodomésticos) y Edita Rojas (Mamma Soul y Electrodomésticos) y cuyo origen se cuadra, justamente, con la conmemoración de uno de los eventos más significativos para nuestro país.

“Surgió de una invitación que fue personal hacia mí para implementar una convocatoria de músicos que hayan tenido una participación importante en diferentes proyectos de música de los últimos años, y en función de, precisamente, conmemorar esta fecha brutal de los 50 años del golpe cívico-militar“, recapituló Campos sobre la génesis del grupo.

“Y lo primero que asoma, como un relato y un testimonio, es una cantidad impresionante de música, de canciones, de grupos, de poesía, de arte en general. En el caso de la música, diría que es muy amplia la posibilidad, y eso mismo al final hace más difícil la selección de la música, porque si fuera poca sería más fluida. Pero hay tanto desde sesenta años atrás, un poco más incluso, que nosotros, la verdad, en vez de estresarnos con esta cosa, hemos disfrutado poder instalar este relato a partir de esta invitación que se produjo directamente desde La Moneda”, agregó al relato.

Sin embargo, aquella fuerza creativa que resultó de la unión de estos artistas desembocó en un proyecto que trascendió su hito fundacional. Así, y a dos años de ese primer encuentro, la banda se encuentra a pocas horas de encabezar “Un viaje por la música chilena“. Concierto agendado para este jueves 18 en la Sala Master de Radio Universidad de Chile y que llevará a las y los presentes a un recorrido por canciones que forman parte del cancionero popular.

Lo anterior, en un show que igualmente será transmitido por el 102.5 FM y la señal online de nuestra emisora para todo Chile y el mundo. “Es algo súper importante, un desafío también”, afirmó Campos en torno al simbolismo que subyace a este gesto. “La tecnología permite, evidentemente, hacer esta transmisión por radio, y nosotros procuramos tener un equipo de trabajo desde la Sala Master en la transmisión y también desde nuestra propia editorial, con ingenieros de sonido, asistentes técnicos y todo. Y claro, el alcance que tiene a través de las redes y la radio se escucha en todo el mundo, se escucha acá y siempre tenemos feedback de eso”.

“Es muy importante la presentación en vivo de la música y las canciones, con músicos tocando instrumentos y cantando de verdad, sin background, sin pistas preparadas, sin nada que sea pregrabado. En general, nosotros hemos tenido muy pocas presentaciones, con una muy buena recepción de la gente. Porque es evidente que hay una necesidad, yo diría fundamental, de todo el mundo de tener presente esta memoria, estas canciones y toda la música de los grandes hitos musicales de los últimos sesenta años, desde Patricio Manns, pasando por Víctor Jara, Violeta Parra, todas las bandas grandes, Quilapayún, Inti-Illimani, Congreso, y posteriormente las bandas ya más de los noventa, como Los Tres, Los Bunkers o el mismo Fulano, del cual formé parte”, añadió el bajista.

Recalcando, además, que está presente “todo este relato del cual los integrantes hemos participado directa o indirectamente como intérpretes o compositores”. De hecho, y en esa misma línea temporal, el músico adelantó que el invitado especial de la jornada será Mauricio Durán, guitarrista y uno de los compositores de Los Bunkers.

“Ellos han tenido un trabajo impresionante en toda Latinoamérica y en Chile, con unos récords jamás vistos de Teatros Nescafé de las Artes, repletos, con más de veinte conciertos. Creo que están en un momento súper bonito como artistas y como personas, por qué no decirlo. Siempre invitamos a alguien que conecte con este mismo relato y que sea, por así decirlo, familiar del repertorio“, explicó Campos.

“No estamos buscando súper músicos o súper virtuosos, sino colegas que estén conectados con esta memoria, precisamente. Y con Mauricio ya estamos ensayando y preparando una gran cantidad de temas en los cuales él va a participar, y está muy bonito cómo suena. Así que esperamos que la gente aparezca este jueves a las 19:30 horas en Sala Máster. Quedan varias entradas todavía disponibles de aquí a mañana”, puntualizó.

Por otro lado, el artista compartió una reflexión en torno al rol que le compete a las artes en la defensa de la memoria: “Curiosamente, después de tantos años, más de medio siglo de la dictadura cívico-militar, todavía hay voces que desconocen la importancia de mantener la memoria desde la cultura y el arte, y nosotros pensamos que, de aquí en más, esa va a ser una doble batalla o pelea que hay que seguir dando, en el sentido de que se están instalando muchos conceptos y opiniones absolutamente desmesuradas que no tienen ninguna consistencia moral, ni cultural ni política”, dijo atendiendo al crecimiento del negacionismo y de los discursos de extrema derecha en el espacio público.

“En lo personal, siento que lo que nosotros hacemos es una responsabilidad, un deber. No es un viaje egótico mostrando, por así decirlo, la versatilidad de los integrantes de la banda. Por el contrario, tenemos conciencia de que queremos instalarlo desde la música y de nuestras propias historias“, explicó.

“Por lo tanto, nos apropiamos de esta responsabilidad y lo hacemos con mucho cariño, sintiendo que los espacios posiblemente en el futuro se vayan cerrando y complicando. Pero la verdad es que estamos preparados desde nuestro corazón y nuestra profesión para seguir insistiendo en la importancia de mantener el arte y la cultura como un referente de todo lo que es este gran equipaje musical y cultural, el bagaje de la importancia de los artistas y los músicos chilenos. Eso es lo que estamos nosotros intentando, genuinamente y con mucho cariño, compartir con la gente”, concluyó Jorge.