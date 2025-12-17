Persiste el humo en la Región Metropolitana y desde el Minsal se reiteran medidas de autocuidado

La Región Metropolitana amaneció cubierta del humo de los incendios forestales en Melipilla, donde el fuego ya ha arrasado más de 1.800 hectáreas de vegetación. El viento que entra desde la costa arrastra el humo hacia la capital.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, ya que la exposición directa al humo puede agravar patologías preexistentes y afectar especialmente a los grupos más vulnerables.

– Medidas en el hogar y entorno:

Cierre puertas y ventanas: Mantenga su vivienda sellada para impedir el ingreso del humo.

Sellar rendijas: Coloque paños húmedos en los espacios entre el suelo y las puertas para bloquear filtraciones.

Evite fuentes de combustión: Mientras esté en el interior, no fume, no encienda inciensos, velas ni cualquier otro elemento que genere más gases.

Traslado preventivo: Si el calor extremo de la temporada impide mantener la casa cerrada, intente trasladarse a una zona libre de humo.

– Cuidados personales y actividad física:

Evite el ejercicio al aire libre: Se recomienda suspender cualquier actividad física o deportiva en zonas afectadas.

Protección respiratoria: Si hay presencia de humo en su ubicación, procure cubrir boca y nariz con un paño húmedo para filtrar parte de las partículas.

Grupos de riesgo: Personas mayores, niños, niñas, embarazadas y pacientes con asma o EPOC deben evitar cualquier exposición directa y permanecer en sus domicilios.

– Cómo reconocer síntomas de alerta:

Es fundamental acudir al centro asistencial más cercano si usted o alguien de su entorno presenta:

Dificultad para respirar o dolor de pecho.

Tos persistente o con mucosidad.

Latidos del corazón acelerados.

Irritación severa de garganta y picor en los ojos.

Dolor de cabeza intenso o síntomas de asma.

“Máxima colaboración de toda la comunidad”

El incendio forestal en la comuna de San Pedro de Melipilla ha consumido más de 1.800 hectáreas. Ante la emergencia, Senapred solicitó la evacuación mediante sistema de mensajería SAE en los sectores Lo Encañado, Las Canchillas, Las Pataguas, Quilamuta y Lingo Lingo.

Hasta el momento, se han reportado cinco viviendas dañadas y se han desplegado cerca de 58 carros de Bomberos de diversos sectores de la capital. Además, se ha dispuesto dos helicópteros, tres aviones cisterna, un avión de coordinación, tres helicópteros medianos y seis camiones aljibes.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, realizó un llamado a la “máxima colaboración de toda la comunidad, porque todos los equipos están haciendo el máximo esfuerzo”.

En tanto, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, detalló que “en el incendio forestal saltamos de repente de 450 hectáreas a 1.000 y en un rato en la tarde a 1.800. Por lo tanto, ha tenido unos saltos bastante importantes y eso tiene que ver fundamentalmente por el viento, con la topografía, que no ayudan en nada”.

En tanto, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, llamó a “no utilizar herramientas que generen chispas, tales como soldadoras, galleteros, eso no está permitido. La quema de basura, quema de hojas, cualquier tipo de quema al aire libre”.