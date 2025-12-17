Sara Concha: "José Antonio Kast ha entendido que es el Presidente de Chile"

A días de la victoria de José Antonio Kast, la atención ahora está puesta en quiénes, a partir del próximo 11 de marzo, integrarán su gabinete ministerial. En ese contexto, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, se mostró confiada en que se incorporará a las distintas fuerzas de la actual oposición.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria recalcó que es importante que Kast “tenga la libertad de elegir con quién va a trabajar”, pero que al mismo tiempo, también se establezca “un compromiso”.

Concha reconoció que no tiene claro cuál será la composición exacta, pero algo que sí espera es que el gabinete no solo esté compuesto por representantes del Partido Republicano.

“Yo creo que (Kast) ha entendido que hoy día es el Presidente de Chile, que Chile lo eligió y no es solamente el presidente de republicanos. Él ha señalado que va a renunciar a la militancia del Partido Republicano, por lo tanto, yo espero que sea mucho más amplio con quienes va a trabajar. Obviamente tiene que ser gente de confianza, gente con la que pueda tener un un trabajo sólido, pero eso se va construyendo y él sí ha hablado de ser un gobierno de unidad”, expresó.

La líder del Partido Social Cristiano también se refirió a la reunión que sostuvo el presidente electo con los partidos y secretarios generales de su futura coalición de gobierno. Según Concha, el objetivo de la cita fue comenzar a acercarse, para que cuando Kast asuma, exista “un trabajo avanzado, donde todos vamos a aportar, desde nuestros partidos”

“Puede que tengamos diferencia entre todos, pero creo que el bien común y el objetivo común es nuestro país, recuperar la seguridad. Ahí es donde obviamente esta conversación con el nuevo presidente fue muy importante”, indicó.

Por otra parte, requerida sobre el “Plan Desafío 90” —la iniciativa con la que el presidente electo pretende enfrentar sus primeros tres meses de mandato— Concha remarcó que efectivamente, “los primeros 90 días son claves, no solamente para presentar iniciativas y reformas importantes, sino que también para poder tener un balance de lo que se va a recibir de esta administración actual”.

“El primer y el segundo mes van a ser claves para conocer todo lo que ha dejado este Gobierno, porque incluso en la Ley de Presupuesto faltó transparentar muchas cosas, en cuanto a los recursos que el Estado ha estado ocupando. Yo creo que va a ser clave, no solamente presentar iniciativas claves, para poder avanzar, sino que también hacer un trabajo, Kast lo ha dicho así, de auditoría al Estado”, señaló.