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Tucker Carlson asegura que esta noche Trump declarará la guerra Venezuela

Hasta este momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el mensaje presidencial vaya a contener una declaración de este tipo o el anuncio de una acción militar contra el país petrolero.

Hasta este momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el mensaje presidencial vaya a contener una declaración de este tipo o el anuncio de una acción militar contra el país petrolero.

Internacional

El periodista ultraderechista Tucker Carlson, una de las voces más influyentes entre los conservadores estadounidenses, aseguró este miércoles que el presidente Donald Trump declarará la guerra a Venezuela en su discurso a la nación esta noche. Según Carlson, esta información le fue comunicada por un miembro del Congreso.

El anuncio lo realizó durante su participación en el pódcast ‘Judging Freedom’, de orientación conservadora. “Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00″(02:00 GMT del jueves)”, declaró el comunicador.

Hasta este momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el mensaje presidencial vaya a contener una declaración de guerra o el anuncio de una acción militar contra el país caribeño. Tampoco se ha hecho pública una agenda oficial que sugiera un cambio tan drástico en la política exterior de Estados Unidos.

Carlson, conocido por sus posturas críticas hacia las intervenciones militares en el extranjero y por haber cuestionado en el pasado la información oficial de las agencias de seguridad, construyó su notoriedad como presentador estrella de Fox News. La cadena lo despidió en 2023 tras una investigación interna sobre un mensaje privado suyo que contenía material de naturaleza racista y violenta.

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