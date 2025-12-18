Bienes Nacionales entrega concesión por 15 años del ex Cuartel Borgoño como sitio de memoria

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, entregó la concesión gratuita de largo plazo del sitio de memoria ex Cuartel Borgoño a la Corporación Memoria Borgoño, finalizando así el proceso de restitución del inmueble fiscal que funcionó como centro de detención y tortura durante la dictadura civil-militar.

La concesión corresponde al Lote 2 del paño fiscal y se otorgó por 15 años, lo que permitirá a la corporación administrar el inmueble y desarrollar actividades orientadas a la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.

“Para nosotros este es un día histórico para la memoria, para la dignidad de este país”, señaló Higino Espergue, presidente de la Corporación. Asimismo, recordó que desde este recinto (que estuvo bajo control de la DINA y posteriormente de la CNI) se planificaron secuestros, torturas y ejecuciones, incluyendo operaciones de exterminio encubiertas como falsos enfrentamientos desplegados a nivel nacional.

“La idea nuestra es promover una cultura de derechos humanos, de educación cívica hacia la comunidad y el país. O sea, queremos trabajar en este sentido en función de garantías reales de no repetición, de construir y contribuir a una sociedad más democrática donde se respeten cada día los derechos de las personas”, describió.

Por su parte, el ministro Figueroa destacó que la entrega de este inmueble da cumplimiento a un compromiso del Gobierno: “Estamos sumamente orgullosos de cumplir a través del Ministerio de Bienes Nacionales con lo que prometimos al inicio del Gobierno”, afirmó.

Además, relevó que más del 50% de los sitios de memoria ubicados en inmuebles fiscales fueron gestionados por el Estado durante los primeros años de la actual administración. “De cara al inicio de un nuevo gobierno, es muy importante que a la administración pública se le exija hacerlo cada vez mejor, y que se le exija al Ministerio, como garante del interés fiscal, administrar de esta manera los inmuebles fiscales”, sumó.

El secretario de Estado subrayó que el objetivo de estas recuperaciones es resignificar espacios marcados por la represión: “Convertirlos en lugares ya no de silencio, de negación, de ocultamiento, sino que en lugares de celebración de la vida y del bienestar”.

En la ceremonia también intervino el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien valoró la persistencia de sobrevivientes y familiares en la recuperación del ex Cuartel Borgoño. “Damos un paso muy importante en una lucha larga y persistente para consagrar este espacio”, señaló, enfatizando la relevancia de proteger físicamente el edificio y consolidar el entorno como un área comunal dedicada a la memoria.

Durán agregó que la concesión por 15 años “entrega garantías de continuidad para que Borgoño sea un sitio de memoria para hoy, para siempre y para el futuro”. En esa línea, la autoridad advirtió sobre la necesidad de fortalecer estas políticas en un contexto de retrocesos en la valoración de los derechos humanos como principios universales.

El ex Cuartel, ubicado en la comuna de Independencia, fue declarado Monumento Histórico y forma parte de un proceso de recuperación impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales en coordinación con distintos servicios del Estado.

El plan contempla su conservación patrimonial y su integración en un proyecto urbano más amplio, en diálogo con la Municipalidad de Independencia, promoviendo usos públicos y semipúblicos en armonía con la memoria del lugar.

En la actividad se entregó un registro fotográfico y audiovisual realizado por la cartera de Bienes Nacionales a diferentes agrupaciones de memoria y derechos humanos, con el que podrán acceder a materiales inéditos relacionados con cada uno de los lugares que resguardan.

Desde la Corporación explicaron que el sitio contará con un directorio y diversas comisiones de trabajo —como archivo, registro y evocación histórica— con el objetivo de reconstruir la memoria de la represión y de la resistencia.

Espergue advirtió que, pese a eventuales dificultades políticas futuras, la organización continuará enfrentando cualquier intento de negacionismo o relativización de las violaciones a los derechos humanos: “Hoy queremos reafirmar que, así como resistimos y luchamos durante la dictadura, seguiremos luchando por memoria, verdad y justicia siempre”.