Entre trayectorias y nuevas voces: la cultura chilena celebra a sus referentes en los Premios Presidente de la República 2025

Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas 2025. Instancia encabezada por el Presidente Gabriel Boric Font junto a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y que todos los años reconoce a destacadas figuras y colectivos por su aporte a la creación artística y cultural del país.

Así, en esta edición 2025, el galardón en Música Popular fue otorgado a la emblemática banda Saiko, en plena celebración de los 25 años de vida del grupo. En tanto, el de Música de Raíz Folclórica correspondió a Héctor Titín Molina; el de Música Docta a Rodolfo Fischer; y el de Edición Musical a José Oplustil.

Por el lado de las artes escénicas, fueron distinguidos Marco Antonio de la Parra en la categoría de Autores de Obras Escénicas; Gyorgy Cerda en Circo; la Compañía Danza Espiral en Danza; Jorge Chino González en Diseño Escénico; Verónica Herrera en Narración Oral; Nicolás Lange como Artista Emergente; Verónica Villarroel en Ópera; y Víctor Soto en Teatro. Todos, con sustanciales carreras en sus respectivas disciplinas.

“La cultura es algo que sucede y florece todos los días y que los artistas representan y transmiten. Y a mí por lo menos la cultura me emociona, pero no solo me emociona sino que me forma, me va moldeando. Y creo que hablo en representación de quienes están aquí presentes, pero ojalá de todo un país cuando digo que somos arena más que piedra”, expresó el mandatario hacia el fin de la actividad.

Palabras que fueron compartidas por la ministra Arredondo, quien igualmente destacó la importancia de contar con reconocimientos que den cuenta de la gran diversidad de oficios y labores que componen a nuestras artes escénicas: “Como país sabemos que, en el esfuerzo de fortalecer el sector cultural, no solamente es indispensable que el Estado cuente con políticas que potencien la creación, sino que también es fundamental impulsar acciones de reconocimiento al aporte que realizan las y los artistas, cultores, agrupaciones, a la identidad, patrimonio y desarrollo cultural de Chile“, expresó la autoridad.

“Ese es precisamente el profundo sentido de este reconocimiento, el Premio Presidente de la República. Hoy distinguimos a ocho representantes del mundo de las artes escénicas y a cuatro del ámbito de la música nacional, trayectorias de excelencia que han marcado tanto a generaciones como a sus disciplinas y que han contribuido de manera decisiva a la cultura, dando forma a nuestra memoria. Esta es la cuarta versión del Premio a las Artes Escénicas Nacionales y con esta entrega ya hemos distinguido a 32 artistas, avanzando en saldar una deuda que tenía el Estado de Chile con el reconocimiento a la diversidad de disciplinas y artistas que componen este sector. Uno que expresa, a través del teatro, la danza, el circo, la ópera, la narración oral y los títeres, preguntas, tensiones y sueños que tiene nuestra sociedad”, agregó Arredondo.

Esto, al mismo tiempo en que destacó que se trata de acciones que responden a proyectos impulsados desde el Ejecutivo. “Como gobierno entendemos que la cultura y las industrias creativas no sólo son un reflejo de nuestra identidad y de lo que somos, sino que son un sector clave para un desarrollo económico, social y cultural más integral y sostenible. Por eso hoy celebramos a quienes reciben estos premios, pero también reafirmamos un compromiso: seguir reconociendo y fortaleciendo a quienes hacen de la cultura un espacio de reflexión y de encuentro en nuestro país”, expresó.

En tanto, y desde el lado de las y los premiados, De la Parra —fundamental dramaturgo y psiquiatra— compartió una reflexión sobre el rol que ocupan las artes en tiempos de tensión social. “No nos detiene ese afán de perseguir, y cito a mi propia universidad, ese milagro que es la verdad y la belleza. A veces tan escasas y siempre tan importantes, parientes directas de la libertad, del pensamiento crítico. A veces tan estimuladas como con este premio que nos ennoblece, que nos ilumina, que nos dice que no hemos estado tan perdidos, obsesionados con sueños e imágenes extrañas, persiguiendo lo maravilloso como un regalo para el mundo. Pero a veces también hemos sido vigilados, ninguneados, a veces escasos. Vivimos tiempos difíciles. Es cosa de leer la prensa o las redes sociales, a veces sencillamente abrir la ventana. Corre peligro la palabra, la mente abierta“, advirtió.

“Miren que el arte está siempre pasado a democracia y a veces la democracia también se enferma, y si se cuidan lo hacen mutuamente. Para defendernos de esos tiempos es que se defiende a los artistas. Y este premio, esta presidencia, ha decidido protegernos, distinguirnos, honrarnos, en un hábito que nos conmueve, nos emociona, nos eleva, nos muestra quizás una de las siembras y cosechas más lindas de nuestra tierra. País de artistas”, añadió el escritor.

Creados por ley en 2004 y entregados desde 1999, cabe destacar que se trata de galardones que, en la música, se definen a partir de una convocatoria abierta para luego ser resueltos por el Consejo de Fomento de la Música Nacional.

En tanto, los Premios Presidente de la República a las Artes Escénicas Nacionales, creados en 2019 y entregados por primera vez en 2022, reconocen diversas disciplinas del sector. Sus ganadores son definidos por el Consejo Nacional de Artes Escénicas, integrado por representantes del ámbito cultural y presidido por la subsecretaria de las Culturas y las Artes.