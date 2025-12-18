"Europa no quiere cerrar el acuerdo y Mercosur no puede realizar más concesiones", advierte experto

A escasas 72 horas del inicio de unas negociaciones consideradas decisivas este sábado en Brasil, Italia se sumó a Francia y solicitó aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El anfitrión de la cumbre, el presidente Lula da Silva, advirtió que si el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques no se aprueba “ahora”, no se hará “mientras él sea presidente”. El escenario, por ahora, no augura una cumbre exitosa ni la esperada firma.

Desde Montevideo, el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, Ignacio Bartesaghi, calificó la situación como sorprendente. “Es increíble que sigamos esta discusión después de 25 años y que, aun dándole garantías a Europa para proteger su sector agroindustrial —con salvaguardias agrícolas muy restrictivas aprobadas recientemente—, no se logre convencer a países como Francia, Polonia, Hungría y ahora Italia, lo que bloquea la aprobación en el Consejo de la Unión Europea”, afirmó.

Bartesaghi subrayó que “no hay ninguna razón para pensar que los productos del Mercosur van a invadir Europa”, recordando que el acuerdo contempla cuotas y mecanismos de defensa para el bloque europeo. “Hay que asumir que una vez más Europa no quiere cerrar el acuerdo con el Mercosur. Ya no hay más tiempo ni más concesiones posibles”, añadió.

En el contexto internacional actual, la firma del tratado era vista como una señal política frente a la estrategia comercial de Donald Trump. Sin embargo, el analista expresó serias dudas: “Europa tenía la necesidad de dar una señal geopolítica potente, pero no logra cerrar un acuerdo estratégico como este, que enviaba un mensaje claro de cooperación frente a un Estados Unidos que va en la dirección contraria”.

Finalmente, Bartesaghi concluyó que los problemas internos de la Unión Europea, sumados a su rol en la guerra en Ucrania, dificultan el consenso. “No están los votos para aprobar el acuerdo en el Consejo de la Unión Europea y, por tanto, no se va a firmar el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, como esperaba el Mercosur”.