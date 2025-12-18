Fallece Vicente Ruiz, emblemático artista de la escena underground de los 80

El mundo de las artes escénicas y visuales nacionales despide a una de sus figuras más rupturistas. Chile Actores informó este miércoles el sensible fallecimiento de Vicente Ruiz, artista fundamental de la escena underground y la contracultura chilena durante la década de 1980.

Su trayectoria, que resiste cualquier clasificación simple, se desplegó a través de una multiplicidad de formatos y roles. Ruiz fue performista, actor, director y profesor de danza y teatro, además de ejercer como dramaturgo, bailarín, gestor cultural, videísta, director de cine y artista multimedial. Todas estas facetas estuvieron al servicio de una constante vocación por la experimentación y la elaboración de un discurso crítico que buscaba evidenciar las incongruencias y tabúes de la sociedad, resultando en obras reconocidas por su carácter profundamente provocador.

Junto a la actriz Patricia Rivadeneira, quien protagonizó la mayoría de sus acciones, creó múltiples trabajos que se constituyeron en vanguardia y resistencia en su tiempo. Inolvidable fue la performance “Por la Cruz y la Bandera”, presentada en 1992 en el Museo de Bellas Artes bajo la forma de un desfile de modas artístico. En ella, Rivadeneira se desnudó y fue crucificada en una escena que generó una enorme controversia mediática, no solo por la exhibición del cuerpo, sino por su irreverencia al reproducir la imagen sacra de la crucifixión. Con esa osadía expresiva, el trabajo de Ruiz abrió la conversación sobre temas considerados tabú, contribuyendo a los debates necesarios para la modernización y democratización del país.

Su legado se remonta aún más atrás, siendo recordado especialmente por “Hipólito”, estrenada en 1984 en El Trolley, epicentro contracultural de la época. Esta obra reinterpretó la cultura griega clásica combinándola con elementos pop de la identidad local. También se destacó su esfuerzo por revitalizar la carrera de Cecilia, la Incomparable, con quien mantuvo una fructífera colaboración artística.

En una entrevista con la Universidad Diego Portales (UDP), al revisar su propia obra, Ruiz definió su impulso creativo: “Sólo obedecía a lo que mi instinto me llevaba a hacer; nunca pensé si estaba permitido o no permitido, si iba a hacer bien a los demás o mal… Nunca quise ser líder de nada, sino como dijo Neruda: trabajando tú con tus raíces internas, eso es importante para mí”.

Recientemente, en enero de 2025, el artista aseguró la preservación de su memoria al donar su archivo personal a la Biblioteca Nacional, incorporando más de 500 documentos al patrimonio cultural del país. Su legado completo será resguardado por la Fundación Vicente Ruiz Maturana.

La despedida del artista se realizará en la Parroquia La Sagrada Familia, ubicada en Los Misioneros 2176, comuna de Providencia. La organización extendió un sentido abrazo a todas las personas que lamentan su partida.