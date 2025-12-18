¿Interés estratégico o afinidad ideológica? La prevención del excanciller Walker sobre relación Kast-Milei

La política exterior que llevará a cabo el nuevo gobierno de José Antonio Kast ha sido tema de análisis en los últimos días. Esto, luego de acercamientos con Donald Trump, la visita a Javier Milei y la eventual llamada con Benjamin Netanyahu, hechos que levantaron suspicacias acerca del rumbo internacional del presidente electo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el excanciller Ignacio Walker entregó sus proyecciones acerca de la política exterior del próximo gobierno. “Argentina es muy importante para Chile, cualquiera sea el gobierno. Siempre he dicho y pensado que, si hay un país con el cual Chile tiene un interés estratégico, es Argentina”, partió comentando acerca del viaje de Kast al otro lado de la Cordillera.

Aún así Walker apuntó a un problema que tiene relación con la visión ideológica que comparten Kast y Milei. “¿Hasta qué punto esto es afinidad política ideológica o hasta qué punto es un asunto de Estado? Segundo, la foto con la motosierra. Yo no le vi contento en la foto a José Antonio Kast. Porque desde la noche del domingo lo que él ha estado intentando hacer es mostrar una actitud amplia. Y la motosierra es el símbolo de una Argentina devastada”, complementó.

El excanciller remarcó la afinidad “política-ideológica” entre Kast y Milei para referirse al futuro de las relaciones entre ambos países, aunque también recordó que “Chile ha tenido 35 años de las mejores relaciones históricas con Argentina”.

“Las peores relaciones Chile-Argentina fueron en épocas de dictaduras en ambos lados”, indicó Walker. “Chile ha demostrado que cualquiera sea el gobierno de turno y el color político, o ideológico, es posible y es necesario tener buenas relaciones bilaterales como ha sido en estos 35 años”, añadió el exmilitante de la Democracia Cristiana.

Por otro lado, otro de lo punto polémico en materia internacional de los primeros pasos de Kast fue la ratificación de su respaldo a una posible intervención militar estadounidense en territorio venezolano. “Una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela choca con el derecho internacional. El derecho internacional no lo permite”, sostuvo.

“Ahora el derecho internacional está tan venido a menos, la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que estamos viendo en la guerra de Gaza, entonces evidentemente que lo responsable es afirmar y no debilitar el derecho internacional, el derecho de los tratados, la solución pacífica de las controversias, el multilateralismo. ¿Por qué? Porque esos son los principios de la política exterior chilena”, aseveró el excanciller Walker.